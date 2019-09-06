了解蔡英文拿到博士沒 胡幼偉：關鍵是找到這三個人

2019-09-06 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



文化大學新聞系主任胡幼偉。聯合報系資料照片 分享 facebook 中國文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書貼文說，要了解蔡英文總統的博士學位問題，最直接的辦法，就是派人去一趟倫敦政經學院，請博士班教務處查一下檔案，看1984年蔡的博士論文指導老師，以及兩位口試委員是誰？或問一問當年在系上，現已退休的教師，也可以問一下當年跟蔡同年或前後年畢業的政經學院博士，總會有人知道或記得那三位關鍵教授是誰。

他說，這三位教授如果至少還有一人健在，那就去訪問一下。如果願意講蔡的博士論文口試過程，一切就都清楚了。

他表示，一般來說，在英國拿博士學位，博士生必定有一位指導老師。蔡的指導老師是誰？不知道？不會派人去打聽嗎？台灣不是有很多資深記者嗎？可以去調查採訪一下啊！

胡幼偉表示，博士生寫完論文後，若指導老師同意，就會安排論文口試。通常是兩位口試委員，一位校內，一位校外。當年，這兩人是誰？台灣不是有很多資深記者嗎？去倫大政經學院問嘛！循線一直問，東問西問，死問爛問，上窮碧落下黃泉地拼命問，像福爾摩斯一樣地問，會問不出來嗎？這麼多資深記者、這麼多平時講話神的很的名嘴，為什麼沒人去做一次調查採訪呢？

他說，口試時，博士生可以要求指導老師在現場，但指導老師只能坐在教室後面，不能出聲音，不能有面部表情。博士生也可以要求指導老師不要在現場，免得自己更緊張。兩位口試委員和博士生坐定後，博士生也不必再簡報論文內容了。兩位口試委員直接發問，博士生回答問題。口試結束後，兩位口試委員討論後做出決定：不用修改、或小修、或大修，或根本不及格。

他表示，若要修改，博士生在限期內改完後，再給兩位口試委員看，滿意，簽字，通過，就給博士學位。口試委員不簽字，就畢不了業，拿不到學位。所以，他看大家吵半天，還做什麼獨立調查報告，根本就沒有觸及重點！

他說，關鍵是必須去政經學院，循線找到蔡的指導老師和那兩位口試委員。這三人，還活著嗎？活著，肯講一講蔡的口試及畢業過程嗎？除非三人都死了！否則，以台灣這麼多資深記者和名嘴平時講話的功力，去一趟倫敦，做一次調查採訪，一切不就都明朗了嗎？光在文件上比對來比對去，是沒有用的！

胡幼偉表示，這事關乎總統名聲，要徹底弄清楚，只能問四個人：蔡總統、蔡的指導老師、蔡的博士論文口試委員。蔡總統如果不想多說，就只能去問那另外三位當事人了。只要還有一人還活著，也願意講一講當年的事情，一切就都清楚了！

他說，為什麼台灣除了他之外，沒有任何人想到要去找一找蔡的指導老師和那兩位口試委員？兩千三百萬人中，只有他想到這一點嗎？