吳敦義：蔡英文以獨引統 是一號最大咖中共代理人

2019-09-06 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘考慮脫離國民黨參選總統，國民黨主席吳敦義今受訪表示，所有總統初選參選人參與初選時，都曾「正式的表白」說，誰勝出就支持誰，如果沒有勝出不會去競選，這是在全民調初選前彼此都有的承諾，相信每一個人都應該守信用。記者周志豪／攝影 分享 facebook 國民黨主席吳敦義為誰是「中共代理人」槓上蔡英文總統，繼周三中常會上的發言後，吳敦義今天透過中央黨部新聞稿再度表示，蔡政府推出「中共代理人」相關條例，意圖將「中共代理人」一詞，恣意扣在其想要鬥爭的政黨人士身上，然而，主張台獨的蔡英文，難道不會「以獨引統」，提供中共順水推舟、出兵攻打台灣的藉口？因此，若有所謂中共代理人，蔡英文絕對就是「最大咖的中共代理人」。

吳敦義在周三中常會上指出，民進黨推「中共代理人」條文，真的是惡法，除嚴重威脅到在大陸投資經商以求生存發展的台商，更隨時可能遭到民進黨政府「扣紅帽」。用常理來判斷，蔡英文有可能成為一號中共代理人，她不放棄搞台獨，就難以避免讓中共提早來攻打台灣。

吳敦義表示，蔡英文若不改台獨的想法，則「以獨引統」是引清兵入關的道理，讓對方師出有名，所以搞台獨是危險的，是背叛中華民國，是不可以的。相對的，國民黨主張「九二共識，一中各表」，不會引中國大陸來攻擊，更維持了兩岸和平穩定的發展，這正是中國國民黨最重要的貢獻。

國民黨也質疑，蔡英文邏輯不通並非首次，民國89年7月6日，立法院公報，明白紀錄，時任陸委會主委的蔡英文在答覆陳超明立委質詢時指出，「我們的一個中國各自表述是在一九九二年所談的過程，在我們的立場，是各自表述一個中國。」

會議記錄顯示，蔡英文承認「九二共識」，但邏輯卻是「各表一中」，變成「各表」在前，結論為「一中」，邏輯完全錯誤。

此外，蔡英文上任後便立即失憶「九二共識」，甚至惡劣地將「九二共識」與完全無關的「一國兩制」劃上等號，國民黨質疑，蔡英文究竟是記性差？還是邏輯差？或者是品德差?