加碼國旅補助 蔡英文：回應中國把觀光客當籌碼

2019-09-06 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



政府救觀光頻頻出招，卻被批評都是為了選舉。總統蔡英文今說，從暖冬補助到秋冬國旅補助等，都是回應中國把觀光客當成政治籌碼，政府要有穩定措施，讓觀光產業有穩定客源，她鼓勵國人多旅遊、多消費，一起把台灣觀光產業撐起來。

蔡英文今、明都在台中跑行程，決戰中台灣議會濃厚。蔡英文今下午先後到北區元保宮、北屯區聖壽宮拜拜，還去品嘗地方特產東東芋圓，下午參加手工具機公會會員大會；明天下午也安排宮廟拜拜，參加青商會後援會成立等。蔡英文說，這幾天在台中有公務行程，所以到宮廟拜拜，跟鄉親交換意見，整體而言選情都是穩定的。

政府推出秋冬國旅補助，同時針對旅宿業提出百億融資貸款。蔡英文說，政府對觀光產業提出的持續性方案，從暖冬計畫到秋冬國旅計畫等，這是回應中國把觀光客當成政治籌碼，政府要有穩定措施，讓觀光產業有穩定客源。

蔡總統昨邀請府院黨主管到官邸便當會，蔡英文說，民進黨團結意識很高，現在競選辦公室與黨部協調運作不錯，要進入下個階段，再一次坐下來談談，把整合做得更好；現在整體士氣不錯，民進黨對內團結，對外要成為穩定、穩健團隊。