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若不為名位所惑 謝金河：侯友宜、鄭文燦才是真黑馬

2019-09-06 14:31聯合報 記者林文義╱即時報導

「專注市政的首長，才是真正的黑馬！」，財信傳媒董事長謝金河表示，財訊雙週刊與非凡電視台共同合辦的智慧城市論壇，今年進入第五年，一場會議下來，他觀察認為，面對政壇殺戮，侯友宜市長把市民擺在第一，他的智慧高人一等，他與鄭文燦市長若能不為更高的名位所惑，專注地把市長工作做好，潛力不可限量。 

謝金河指出，過去賴清德以市長身分，曾經來智慧城市論壇作專題報告，去年在圓山飯店，他以院長身分出席致詞，今年由陳其邁副院長來致詞，並頒獎給包括桃園市長鄭文燦在內的八位智慧城市卓越貢獻獎得主。昨天的盛會有如當年野百合世代的聚會，陳其邁副院長，鄭文燦市長，經濟部次長曾文生，及這次得獎的經緯航太總經理羅正方都出自野百合學運。

謝金河說，不過昨天的重點在鄭文燦及侯友宜兩位市長的報告，他們都很賣力地分享桃園及新北市的智慧化城市治理，尤其是鄭市長報告完，他突然說，他和侯市長有個共通點，他們是最專注推動市政的人，博得滿堂喝采。侯市長說他和鄭市長是好隣居，一通電話隨傳隨到，從大溪到淡水的自行車道即將開通，未來也有可能貫穿北海岸，通到宜蘭蘇澳。

謝金河說，今年是侯友宜市長首度參與智慧城市論壇，他很專注地聆聽侯市長報告，侯說作為一個市長，不是看大建設，大的點，而是要把心思放在路平，燈亮，水溝通等細節上。侯市長特別考他，新北市有幾個漁港？淡蘭古道他幾乎每條古道都走過，這回漁港真答不出來，答案是28個！

今天侯市長在老人照護，智慧交通，緊急醫療照顧，侯說新北市從OHCA鬼門關搶救回來的一年有一百廿多人，成功率8.53%，在國際上已名列前茅。最後的結論，侯市長特別把他執政的座右銘：安居樂業打在投影上。

謝金河認為，過去幾年，像賴清德離開台南，陳菊離開高雄，最近台北市長柯文哲為了搶大位炮火四射，對他們一生評價可能減分多過加分，只有專注本業，把工作做好的人，這才是最強的基本面！不貪心的人，可能贏得最多，專注市政的首長，才是真正的黑馬！

財信傳媒董事長謝金河。取自臉書
財信傳媒董事長謝金河。取自臉書
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