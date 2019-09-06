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管碧玲：柯文哲曾形容30歲以上女性是殘障停車位

2019-09-06 14:21聯合報 記者林麗玉╱即時報導

民進黨新系立委段宜康臉書指「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」，柯文哲今天回嗆，「那小英是比較不會考試的韓國瑜？」「陳菊是比較肥的韓國瑜 ？」民進黨立委管碧玲今天在臉書批評，「我們對一夜之間爆紅的政治人物，越來越難以信任了。」管說， 這幾天下來，柯文哲面目全非，陌生而可恨，一個根深蒂固而惡毒的性別歧視者， 不期待柯文哲改變，但是，要求柯道歉。

管碧玲說，當年，有一個人告訴她一個故事，柯文哲的本質是歧視女性到了刻薄的程度， 故事是這樣：辦公室好幾位都是30歲以上的女性，有一天，老闆柯文哲對著這些女性說：「我開著一部車，遠遠看到一個停車位，很高興開過去，開到眼前一看，才知道是個殘障停車位。30歲以上的女人，就像這個停車位！」 

管碧玲說，這個人告訴她，這是柯P的本質， 今天，她願意相信，柯惡性不改，不可能改，因為這是柯的本質。

管碧玲說， 當柯不顧隱私權、不顧醫德的洩露（或訛傳）志玲姐姐的孕事，並且用「比賽論」把學姊物化，她必須非常節制，才能不罵柯。但，看到柯比照吳敦義，對陳菊秘書長的羞辱，讓她震驚。管提到， 她曾幫忙助選、她的姪孫輩欽佩的人，怎麼可能崩壞到如此地步？ 不禁恍然大悟，當年曾經提醒她的人，果然是對的。

管碧玲說，一個韓國瑜，3個月拔地而起、當選後6個月決定落跑，然後荒腔走板，連國民黨都分裂。 而柯文哲呢？這幾天下來，柯面目全非，變得陌生而可恨。

圖／擷取自民進黨立委管碧玲臉書
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台北市長柯文哲上午出席中正區社會福利綜合大樓開幕典禮後受訪。記者楊正海/攝影
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韓國瑜柯文哲管碧玲2020選舉
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