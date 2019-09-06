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【即時短評】選前大撒幣 你我納稅錢換民進黨選票?

2019-09-06 12:19聯合報 記者張文馨╱即時報導

民進黨政府選前頻釋利多，從學生、青年、回流的台商、夜市攤販與遊覽車業者無所不包，但諷刺的是，蔡政府自誇現在台灣經濟表現是近20年來最佳狀態，如果景氣真的這麼好，為何還要頻頻釋放利多？如果人民真的都享受到了經濟果實，為何蔡政府還要持續「大撒幣」？

台灣目前景氣與人民所得狀況與期待仍有落差，政府只能靠人民繳的稅，扮演聖誕老人。只是，這樣的大放送，反倒凸顯蔡政府先穩住執政權再謀後算的心態。問題是，人民真會因此感恩戴德，或是演變為政策利多上癮的畸形心態。

馬英九總統任內曾發放過一次消費券，2008年全球金融海嘯，政府擔憂大家將口袋中的錢全數存起來，縮衣節食，造成經濟緊縮，陷入無法跳脫困境的長期性蕭條，同年底立法院通過特別條例，舉債台幣858億元方式籌措財源編列特別預算，在2009年初發放。

當時引發正反雙方論戰，事後評價仍是兩極，其中就包括消費券對GDP貢獻不到0.5%，民眾持消費券有六至七成是用在本來就打算購入的項目，成果低於預期。事後，國民黨立委曾倡議再發一次，最後並未實施。

當時的民進黨立委大力抨擊這種拿錢給人民花的方式，有趣的是，蔡總統今年初元旦談話宣布，要讓收入較少的民眾，優先分享經濟成長紅利。行政院一度規畫撥款400億，編列預算「補助3萬元以下的低薪族」，並在春節前每人發放1萬元。由於引發納稅族群強烈抨擊，最後全案胎死腹中。

如何運用執政權確保選票，端看執政者心中的道德標準，民進黨運用執政權的手法靈活，藍委曾感嘆「有什麼辦法，人家就是『敢』，小恩小惠送到人民手中，我能說不好嗎」。

今天的短期刺激措施，也許會引發一時的話題，若投入長期建設，是否更有機會普及全民，帶動整體經濟發展；民進黨自豪推動前瞻基礎建設，還要搭配這些多變、繁複的小確幸點綴宣傳，不正也凸顯執政者對自己這幾年來的施政沒有信心，才要選前到處散財，表面上是幫國人拚經濟，實際上卻是為自己拚選情。

蔡政府自誇現在台灣經濟表現是近20年來最佳狀態，如果景氣真的這麼好，為何還要頻頻...
蔡政府自誇現在台灣經濟表現是近20年來最佳狀態，如果景氣真的這麼好，為何還要頻頻釋放利多？為何蔡政府還要持續「大撒幣」？ 圖/蘇貞昌臉書
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民進黨消費券
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