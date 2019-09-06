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接見日本賓客不敢遲到了 韓國瑜還早到逾25分

2019-09-06 12:11聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長韓國瑜上個月23日接見日本自民黨青年局國會議員和地方議員時，遲到25分鐘，之後趕行程多早到，今天接見日本研究台灣的學者時，比賓客早到，韓國瑜笑稱他今天「早到」25分！

韓國瑜今天為了能準時接見日本學者，前一個行程未停留太久，他約11時之前就趕回市政府四維行政中心。他和日本學者預定見面時間是11時20分，日本學者約11時35分進到貴賓室。

韓國瑜致完歡迎詞丶與賓客合照後，笑著對媒體說，他今天早到25分鐘哦！

高雄市長韓國瑜今天接待日本臺灣學會丶日本東京大學兩岸關係研究小組丶亞洲經濟研究院...
高雄市長韓國瑜今天接待日本臺灣學會丶日本東京大學兩岸關係研究小組丶亞洲經濟研究院學者，比賓客早到25分鐘。記者劉學聖/攝影
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高雄市長韓國瑜（右三）今天接待日本臺灣學會丶日本東京大學兩岸關係研究小組丶亞洲經...
高雄市長韓國瑜（右三）今天接待日本臺灣學會丶日本東京大學兩岸關係研究小組丶亞洲經濟研究院學者，比賓客早到25分鐘。記者劉學聖/攝影
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