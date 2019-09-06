接見日本賓客不敢遲到了 韓國瑜還早到逾25分

2019-09-06 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上個月23日接見日本自民黨青年局國會議員和地方議員時，遲到25分鐘，之後趕行程多早到，今天接見日本研究台灣的學者時，比賓客早到，韓國瑜笑稱他今天「早到」25分！

韓國瑜今天為了能準時接見日本學者，前一個行程未停留太久，他約11時之前就趕回市政府四維行政中心。他和日本學者預定見面時間是11時20分，日本學者約11時35分進到貴賓室。