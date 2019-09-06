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明文規定，碧仲就輕？李艷秋：我來得及當你的朋友嗎？

2019-09-06 12:01聯合報 記者林文義╱即時報導

民進黨立委陳明文在高鐵列車上遺失三百萬元，法務部次長蔡碧仲表示「該筆款項分次提領，每次未超過50萬元，依法確實不用申報，很多人也在規避通報」；資深媒體人李艷秋驚歎「碧仲，你真是太神奇了！」。

李艷秋在臉書指出，民進黨大咖立委陳明文在高鐵上掉了三百萬現金這檔事，真讓小民大開眼界啊！真的有人帶著三百萬現金坐車，換成你我，就算沒有學電影裡用手銬把手和行李箱銬在一起，最起碼也要夾在腿中間吧？陳大立委不但隨手放，還一直等見到兒子才忽然想起來有這個箱子 ，這種好嘢人視金錢如糞土的氣魄，讓升斗小民好不崇拜。

更令人羨慕的是陳委員有蔡碧仲這位換帖兄弟，以貴為法務部政次之尊，在兄弟有難的時候，立刻秒變律師，為好友肝腦塗地，獻策辯護。

蔡碧仲律師，啊！不對，蔡次長在「此車無銀三百萬」的事發生後，立刻做了幾點說明：（他比陳明文還要早出面喔！）

1,陳明文的錢要給非公務員的兒子，所以沒有財產申報的問題。

2,陳明文的妻子去銀行提領，未達50萬的通報門檻，所以沒有違法通報的問題

3,分次提領不算規避通報，「很多人也在規避通報啊！」

4,有沒有逃漏贈與稅的問題？法務部管不著。

陳明文隨後出面聲明，用的是完全相同的說法。

所以，令人不得不懷疑，陳明文高鐵上掉了三百萬現金之後，立刻找了蔡碧仲諮詢，蔡碧仲對陳明文提出的說法完全採信，而且立即在法律上找到斷點，再由蔡碧仲先出來帶風向，啊！不是，是定風向。

蔡碧仲是前行政院洗錢防制辦公室主任，現在則以次長身份監管洗錢防制中心。他說不是洗錢就不是洗錢，嘸你是要安怎？蔡碧仲為朋友兩肋插刀的義氣讓人欽佩，但如果你沒有榮幸做他的朋友，皮就要繃緊一點。

大家還記得『拔管三勇士』嗎？除了兩個前仆後繼的教育部長之外，蔡碧仲就是上窮碧落下黃泉，翻遍所有法律拔管的指揮者。拔管從原先查管中閔大陸兼職，查無違法，再轉向獨董兼職，都是蔡碧仲一手主導，只可惜這兩招都打到自己人，讓蔡碧仲無功退場。

同志不爭氣，辛苦了蔡碧仲，在教育部長吳茂昆違法赴大陸開會兼職案爆發後，蔡碧仲憤而留下一句名言：「吳茂昆違法，不代表管中閔沒違法。」法律人的錚錚鐵骨令人感動落淚啊！

不過現在他的朋友陳明文用多次提領規避洗錢通報，蔡碧仲留下的名言是：「很多人也規避通報啊！」厲害了，我的次長，我還來得及當您的朋友嗎？

寫這篇文章，電腦上打『碧仲』時，總是跳出『避重』，害我花不少時間改字，後來發現，其實電腦太聰明了，「『明文』規定」之後，不就「『碧仲』就輕」了嗎？

這個政府用東廠，將對手羅織入罪，用保鑣，對同志神力護航，東廠加保鑣，民進黨千秋萬世，永不下架。

資深媒體人李艷秋。取自臉書
資深媒體人李艷秋。取自臉書
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