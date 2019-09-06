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韓粉高國華提忠告 告訴韓國瑜、李佳芬要注意6點

300萬謎團？雲林大砲菜農批陳明文：別扯東扯西

2019-09-06 10:02聯合報 記者林麗玉╱即時報導

民進黨立委陳明文的300萬現金謎團持續發酵，陳明文昨日親自出面說明後，有「雲林大砲菜農」封號的林佳新再度在臉書酸陳明文，不要扯東扯西，一下說兒子很衰，投資案泡湯了；一下說所有現金來源合法。但最關鍵的如何證明資金來源合法？陳卻說，因為有人說他洗錢已提告，算是進入司法程序，相關「提款資料」將清楚向司法機關完整說明，事涉隱私。

林佳新說，好奇怪，陳明文的行徑總是讓人費解。高鐵撿到300萬因此報警，報載陳委員卻因此大發雷霆。明明能趁親自出面說明的機會，證明自己清白，他卻選擇不公開。

林也問陳明文，既然堅稱一切合法，都有單據可以證明，為何不一次攤出來，向社會大眾證明你對兒子的愛是正正當當的？

另外，對於陳明文說事涉隱私，林佳新也質疑，是有什麼好隱私？陳是公職人員，連財產都要申報讓社會大眾檢視。既然財產都要公開了，從銀行提領資金出來還有什麼隱私問題？就跟陳那台Lexus都已經申報公開，平時開出來還有隱私問題嗎？

林佳新說，他看完陳明文的記者會直播後，真的看不懂，明明可以講清楚，卻不肯講清楚，還拿出一個牛皮信封，說資料都在裡面、交給律師了。然後開始扯上車很累睡著了，兒子想投資創業很值得鼓勵。請陳委員，不要再閃躲了啦。

林佳新說，陳明文列印自家監視器的畫面，證明出門時就有帶著皮箱，卻不敢直接放在桌上讓記者們好好拍攝。若真要證明清白，為何不直接丟電子檔給媒體，讓大家在網路上好好看清楚？真要證明清白，為何不直接把提領單據秀出來給社會大眾看？

圖／擷取自林佳新臉書
圖／擷取自林佳新臉書
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立法委員陳明文（右）昨天出示家中監視器畫面，證明錢是從家中帶出來。記者李承穎／攝...
立法委員陳明文（右）昨天出示家中監視器畫面，證明錢是從家中帶出來。記者李承穎／攝影
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陳明文民進黨
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