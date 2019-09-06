300萬謎團？雲林大砲菜農批陳明文：別扯東扯西

2019-09-06 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨立委陳明文的300萬現金謎團持續發酵，陳明文昨日親自出面說明後，有「雲林大砲菜農」封號的林佳新再度在臉書酸陳明文，不要扯東扯西，一下說兒子很衰，投資案泡湯了；一下說所有現金來源合法。但最關鍵的如何證明資金來源合法？陳卻說，因為有人說他洗錢已提告，算是進入司法程序，相關「提款資料」將清楚向司法機關完整說明，事涉隱私。

林佳新說，好奇怪，陳明文的行徑總是讓人費解。高鐵撿到300萬因此報警，報載陳委員卻因此大發雷霆。明明能趁親自出面說明的機會，證明自己清白，他卻選擇不公開。

林也問陳明文，既然堅稱一切合法，都有單據可以證明，為何不一次攤出來，向社會大眾證明你對兒子的愛是正正當當的？

另外，對於陳明文說事涉隱私，林佳新也質疑，是有什麼好隱私？陳是公職人員，連財產都要申報讓社會大眾檢視。既然財產都要公開了，從銀行提領資金出來還有什麼隱私問題？就跟陳那台Lexus都已經申報公開，平時開出來還有隱私問題嗎？

林佳新說，他看完陳明文的記者會直播後，真的看不懂，明明可以講清楚，卻不肯講清楚，還拿出一個牛皮信封，說資料都在裡面、交給律師了。然後開始扯上車很累睡著了，兒子想投資創業很值得鼓勵。請陳委員，不要再閃躲了啦。