若300萬是韓國瑜給韓冰開店 黃暐瀚：檢調查不查？

2019-09-06 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



立委陳明文在高鐵遺失三百萬元，造成熱議，他在神隱兩天後，昨天終於出面，澄清錢是從家裡拿出來的，絕無不法洗錢或未申報問題，強調只是單純的遺失。資深媒體人黃暐瀚今早在他的電台節目指出，如果今天在高鐵掉了300萬的韓國瑜，檢察官可能早就啟動調查，兵分十二路，連他去那裡打牌都要去搜索，為什麼陳明文就不查呢？

黃暐瀚指出，陳文明昨天開記者會講的這些過程，他不能接受。如果是要證明爸爸的父愛，就應該開這家店，才能止謗，證明講的都是對的，因為你是陳明文，是英派掌門人，帶現金300萬上高鐵，選舉到了，大家會有很多不是很好的聯想，你更應該用行動證明所講的是真的，結果才一天就說店不開了。

今天此事讓大家批評的，不是開珍奶讓社會不接受，是錢放高鐵上的來源讓大家懷疑，把店開起來，把錢花在開珍奶店上，才證明陳文明講的是對的，兒子要求的也真有其事。

黃暐瀚舉例說，今天要是高鐵高雄左營站撿到一只行李箱，裡頭有300萬，經查，是韓國瑜給韓冰創業用的，韓冰從加拿大學成回國想開一家咖啡店，韓國瑜和李佳芬表示，這個錢是跟雲林鄉親湊的，沒有任何問題。

至於錢為何會掉在車上，因為那天太累了，韓國瑜睡著了，到站就下車沒注意到，後來叫韓冰把300萬領回來。