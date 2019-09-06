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韓粉高國華提忠告 告訴韓國瑜、李佳芬要注意6點

與郭台銘會面破局? 吳敦義：還會繼續努力

2019-09-06 09:50聯合報 記者周志豪╱即時報導

郭台銘（左）、吳敦義（右）是否會面，郭幕僚說，彼此信任度不高，時間點不適合。圖／...
郭台銘（左）、吳敦義（右）是否會面，郭幕僚說，彼此信任度不高，時間點不適合。圖／聯合報系資料照片
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鴻海創辦人郭台銘是否脫離國民黨參選總統未定，國民黨原希望安排黨主席吳敦義與郭「吳郭會」，當面勸退，但

昨天郭辦證實，9月17日登記為總統選舉被連署人截止日前無法安排，「吳郭會」破局。吳上午受訪表示，「沒有關係，我們會努力」。

吳敦義表示，他拜託黨副主席郝龍斌跟郭台銘會面很多次，有時候訂了一個禮拜的時間，有時候彼此還沒有適當碰頭，但還會繼續努力。

吳敦義郭台銘國民黨2020選舉
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