與郭台銘會面破局? 吳敦義：還會繼續努力

2019-09-06 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



郭台銘（左）、吳敦義（右）是否會面，郭幕僚說，彼此信任度不高，時間點不適合。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

鴻海創辦人郭台銘是否脫離國民黨參選總統未定，國民黨原希望安排黨主席吳敦義與郭「吳郭會」，當面勸退，但

昨天郭辦證實，9月17日登記為總統選舉被連署人截止日前無法安排，「吳郭會」破局。吳上午受訪表示，「沒有關係，我們會努力」。

吳敦義表示，他拜託黨副主席郝龍斌跟郭台銘會面很多次，有時候訂了一個禮拜的時間，有時候彼此還沒有適當碰頭，但還會繼續努力。