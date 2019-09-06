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高潞立委資格被註銷 鄭秀玲遞補公文曝光

2019-09-06 03:01聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

中選會昨天晚間公告第九屆不分區立法委員遞補當選人名單，由台大教授鄭秀玲正式遞補高潞立委資格。

時代力量立委高潞．以用上月底遭時代力量紀律委員會除名後，隨即展開「黨外救濟」與「黨內救濟」程序，黨內救濟部分，時力最終宣布仲裁結果，確認開除黨籍；並行文給中選會，啟動台大教授鄭秀玲遞補不分區立委程序。昨天結果出爐，中選會正式公告由台大教授鄭秀玲遞補其立委資格。

中選會公告指出，依據中華民國憲法增修條文第4條、《公職人員選舉罷免法》第73條第2項至第5項規定，公告全國不分區及僑居國外國民選出之第9屆立法委員遞補當選人名單，由時代力量的鄭秀玲遞補當選之立法委員，其任期至第9屆立法委員任期屆滿之日為止。

據了解，高潞在走完「黨內救濟」程序，仍得到開除結果後，未來將繼續「黨外救濟」尋求司法途徑，爭取黨籍、立委資格等相關權利。台北地方法院日前認定，高潞收到時力開除黨籍裁決後，已向時力仲裁委員會申訴，「黨內救濟」程序尚未做成決定，故高潞仍為黨員，具有黨籍，政黨與黨員間法律關係並無不明確，因此判決駁回高潞所提出之確認黨員資格存在。

如今「黨內救濟」程序已完備，法院駁回理由已消失，高潞得以開始進行「黨外救濟」。但知情人士表示，司法程序往往曠日費時，等到跑完流程，縱使勝訴，恐怕屆時立院會期也已結束，並無實質上的意義；換言之，高潞的立委資格是「丟定了」。

中選會公告遞補立委公文。圖／取自中選會網站
中選會公告遞補立委公文。圖／取自中選會網站
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高潞・以用即日起不再具有立委資格。記者杜建重／攝影
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高潞時代力量中選會
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