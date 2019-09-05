藍營回防美台國防工業會議 黃介正演說將聚焦台海情勢

2019-09-05 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



過去二年缺席「美台國防工業會議」的國民黨，今年將派多人與會「回防」，以促進與美方相互了解，避免資訊落差；國民黨總統候選人韓國瑜的國政顧問黃介正將在會中發表主題演講，預計聚焦台海安全情勢、檢討台灣兵力結構等議題。

美台商會主辦的「美台國防工業會議」將於十月六日至八日在美國馬里蘭州埃利科特市舉行，國民黨今年派出立委江啟臣、許毓仁，以及韓國瑜國政顧問團國防組成員，包括國防部前副部長陳永康、淡江大學教授黃介正、國安局前駐美中將特派員田在勱。

江啟臣指出，他在會中將闡述國民黨對美台國防合作的完整概念與期望；國民黨希望以堅實的防衛能力，在足以自我防衛的前提下，扮演促進各方利益互惠的區域和平倡議者，而非麻煩製造者。

江啟臣表示，在美中關係與兩岸格局變動劇烈的當下，國民黨有責任轉達負責任的國防合作政策，促進美台在國防合作上的完整共識與差異調和，避免美台在國防政策的合作與國會互動因資訊不對稱而出現步調上的資訊落差。

黃介正受訪說，對台海安全情勢感到非常憂心，未來四年在整個大環境之下，國民黨應是力求穩定，希望形塑和平環境；歷任總統強調的創新、不對稱、國防自主等都會持續，不會改變。

黃介正表示，也會提出一些有待加強的部分，包括未來兵源是否足夠，以及強化後備動員；黃解釋，這並不代表韓陣營有意恢復徵兵制，而是想檢討兵力結構，針對科技發展、未來戰爭型態，評估我方兵力需求。