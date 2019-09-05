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影／蔡璧如說明民眾黨台北市區域立委參選規劃

2019-09-05 19:17聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

北市政府顧問蔡璧如晚上帶著「學姊」黃瀞瑩和社會局機要秘書蔡宜芳至天母三玉宮參拜，並拜會三玉宮委員會和在地里長，先熟悉一下選區人脈，蔡璧如表示除了黃瀞瑩和蔡宜芳二位美女剌客，中山區也會推出一位新住民二代對上官二代，文山區有一位代表還在談。

台北市政府顧問蔡璧如（右起）晚上帶著「學姊」黃瀞瑩和社會局機要秘書蔡宜芳至天母三...
台北市政府顧問蔡璧如（右起）晚上帶著「學姊」黃瀞瑩和社會局機要秘書蔡宜芳至天母三玉宮參拜，並拜會三玉宮委員會和在地里長，先熟悉一下選區人脈，蔡璧如表示除了黃瀞瑩和蔡宜芳二位美女剌客，中山區也會推出一位新住民二代對上官二代，文山區有一位代表還在談。記者邱德祥／攝影
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