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【重磅快評】陳明文為兒圓夢的難度：原來要25卡皮箱？

2019-09-05 17:49聯合報 主筆室

立委陳明文前天在高鐵列車上遺失300萬元，沒想到鉅款神奇地失而復得，陳明文今天出面說明，並出示家中監視器畫面，證明錢是前天早上他從家中帶出來，他說錢是從銀行領出來，都有紀錄，資料都交給律師，因有人對他提告，因此會向法院說明，他也會對抹黑他的人提告，至於兒子的創業夢也暫時沒了。

這就是整個故事的來龍去脈？陳明文在遺失鉅款後神隱兩天，結果出面說明只提供監視器畫面，以證明錢是他家裡帶出來，其他資料一件也沒有公布；巧的是，有關錢從銀行分次提領的說法，竟和法務部次長蔡碧仲前一天的說法完全吻合，也真是巧合了。 

蔡碧仲曾是陳明文的辯護律師，此時是檢調機關的上級，又剛好督導洗錢防制業務，他昨天就清楚表示陳明文的300萬是分次提領，每次未超過50萬，依法確實不用申報，「很多人也在規避通報」；乍聽起來，蔡好像又回到陳明文律師的角色，但聽在基層檢察官耳裡，次長都這麼說了還查什麼？這條罪是辦不到陳明文了。

好吧！陳明文的300萬元失而復得，總可以退而求其次，多少讓陳家繳一點贈與稅，以充實一下國庫？對不起，稅務單位恐怕一毛錢也課不到。

立委柯志恩說，根據遺產及贈與稅法規定：「贈與稅納稅義務人，每年得自贈與總額中減除免稅額220萬元。」簡單來說，陳明文一次給了300萬元，可能就要補稅；但陳明文畢竟老練，他不是公開說了嗎，這件風波讓他無地自容，兒子的創業夢也暫時沒了嗎？即然兒子沒有創業，這300萬也就沒給成，既然沒給成，何來贈與稅？

而陳明文也說了，兒子需要300萬元想買設備及材料，廠商說要現金，他便與家族討論籌錢，算是家族投資，並非純粹贈與；如此一來，更不像贈與了，稅務單位也不必忙了。

沒有洗錢，沒有贈與稅，自然也沒有菲律賓珍珠奶茶店了，陳明文說兒子的創業夢暫時沒了，他的兒子應該很失望，但更失望的應該是蔡總統，本以為有年輕人願意響應她的新南向政策要到菲律賓開珍奶店，看來如今也是嘴巴說說而已。

不過，陳明文感性表示，兒子第一次說想創業，也清楚闡述理想，身為父親怎能說不，「當下一聽，兒子長大了...」，但根據新北市議員葉慶元提供資料，飲料店在菲律賓歸類零售業，外國人持股即被視為外資公司，須將250萬美金（約7750萬台幣）存在菲律賓銀行.....。

陳明文的兒子被外派到菲律賓駐點，想開店賣珍奶，卻沒有告訴家人菲律賓對外資企業的規定，蔡政府推新南向那麼多年，陳明文竟不知向相關單位探詢，就一個勁兒地分次提領300萬，陳明文若真要讓兒子在菲律賓大展珍奶事業版圖，恐怕要25個皮箱才夠，要圓兒子這個創業夢，陳明文還要保證要記得把皮箱帶下高鐵，真的有難度。

立委陳明文（右）在高鐵上遺失300萬，他說自己感到很自責，但沒想到被人抹黑成這樣...
立委陳明文（右）在高鐵上遺失300萬，他說自己感到很自責，但沒想到被人抹黑成這樣。記者李承穎／攝影
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