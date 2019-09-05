陳菊為氣爆善款喊告 國民黨立委許淑華一句話回應

2019-09-05 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨立委許淑華。 圖／許淑華提供 分享 facebook 國民黨立委曾銘宗、許淑華等人日前舉行記者會，質疑總統府秘書長陳菊在高雄市長任內挪用氣爆善款。陳菊稍早透過臉書表示，決定對曾銘宗、許淑華，以及立委參選人陳麗娜等人正式提出告訴，以捍衛個人與團隊清白，並為台灣社為建立根本是非。許淑華下午則說，她只回應一句話「記得用自己的錢打官司！」

高雄市議會高雄氣爆事件調查小組召集人陳麗娜與許淑華也透過新聞稿回應，很遺憾陳菊還是依然用情緒綁架民眾，完全沒有正面回應質疑。我們希望陳菊前市長一起來釐清事實的真相。陳菊與其寫那麼多篇臉書，為什麼不能好好的拿出證據來證明自己所言不虛？人民的愛心捐款，如何花用、報銷？講清楚不就好了？

陳菊前市長說，要用最高的標準來要求自己，接受外界最嚴格的檢驗，也請陳菊前市長針對高雄市議員所提的問題，認真回應，還原真相，不容有模糊空間。

針對善款運用，他們也對陳菊提出13問：

（1）氣爆善款能用64萬辦理高雄加油東南亞觀光行銷推廣嗎？

（2）氣爆善款能用150萬辦理2016日本大阪高雄觀光推廣會嗎？

（3）氣爆善款能用66萬辦理2017高雄市旅行公會冬季國際旅展嗎？

（4）氣爆善款能用289萬辦理2017年泰國市場推廣行銷嗎？

（5）氣爆善款能用100萬辦理2018年泰國市場推廣行銷嗎？

（6）氣爆善款能用來支付處室電話費及主管行動電話費嗎？

（7）氣爆善款能用來添購相機、筆電、碎紙機嗎？

（8）氣爆善款能赴日考察嗎？

（9）氣爆善款的剩餘款能用來購置薪資管理系統、更換中央空調冷卻水塔嗎？

（10）請問陳菊前市長知情嗎？

（11）這核銷有通過您所說外界最嚴格的檢驗嗎？

（12）請問這些善款是使用在『觀光局振興災區使用』、『氣爆受災戶緊急安置』、『急難救助』、『房屋修繕』上嗎？

（13）氣爆善款應該是要完全用在災民和災區身上吧？