親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
索羅門邦交危機
陳明文300萬風波
政治
軍事
綜合

李猶龍遭約談 新聞科業務兩天前移竹縣長室

Yahoo網站當機中！搜尋、購物都遭殃 網友錯愕

時代力量撐香港 籲政府立難民法

2019-09-05 15:04台灣醒報 記者張元融╱台北報導

針對「黃之鋒拜會民進黨團」，時代力量黨主席徐永明（右）於5日表示，懇請國會席次過...
針對「黃之鋒拜會民進黨團」，時代力量黨主席徐永明（右）於5日表示，懇請國會席次過半的執政黨團「積極回應香港友人訴求！」（photo by時代力量黨團）
分享
時代力量懇請席次過半的民進黨團積極回應香港友人訴求！」針對「黃之鋒拜會民進黨團」，時代力量黨主席徐永明於5日聲明，民進黨應建立更周全的制度聲援香港，包括「立《難民法》」與「明確化《港澳條例》第18條的作業規範和施行辦法」。但民進黨書記長李俊俋認為不需立《難民法》，「現有的法制已經提供足夠的工具。」

時力：積極立《難民法

未來台灣要如何協助可能遭大規模逮捕的香港朋友？徐永明認為，台灣政府應在《難民法》和《香港澳門關係條例》等法律修訂層次，「並於本會期初就積極採取行動。」言下之意，就是希望9月開議的國會第八會期能儘速討論上述2法案。

香港眾志秘書長黃之鋒於5日上午至國會與民進黨團閉門交流半小時，會後李俊俋念出黨團聲明指出，在會談中已對香港朋友說明，「現有的法制已經提供足夠的工具，可以回應黃之鋒等人此行所關注的事項」。

針對近期外界對民進黨對香港的關心有「口惠而實不至」的質疑，民進黨團幹事長管碧玲於閉門會後表示，如果有任何政黨要抹黑「台灣對香港的關心、聲援跟協助」，想以政治操作來謀取政治利益，她十分不以為然。

時力不只是觀望

徐永明認為，林鄭月娥4日撤回《逃犯條例》，是「只為求於10月1日中國國慶日前清理戰場」的緩兵之計。港民5大訴求缺一不可，他擔憂，港府若不釋放示威者、收回暴動定義，10月1日過後，將會有更大規模的逮捕行動。

針對黃之鋒期待的「10月1日前百萬台灣人上街撐香港」，徐永明強調：「時代力量會傾全力行動支援在台聲援香港的集會活動，不會只停留於關注階段。」

【更多精采內容，詳見

香港時代力量反送中黃之鋒徐永明黃國昌
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

陳菊為氣爆善款喊告 國民黨立委許淑華一句話回應

2019-09-05 15:16

討厭外省人？他批柯文哲：挖歷史傷疤成就另一個新潮流

2019-09-05 16:31

港府撤回送中條例 朱立倫：欣見但感慨

2019-09-05 16:26

氣爆善款爭議 陳菊告藍委：一再在高雄人傷口灑鹽

2019-09-05 14:35

卓榮泰批只敢砲口向內 藍反嗆：剩抹紅打手功能

2019-09-05 14:25

蔡總統：面對中共 不能事事退讓

2019-09-05 14:03

修《難民法》？ 王定宇：避免被羅織罪名和國安漏洞

2019-09-05 13:14

總統告賀德芬 台大副教授質疑：論文公開，那麼難嗎？

2019-09-05 12:43

假訊息抹黑 黃之鋒：不浪費時間回應 綠委：低下手法

2019-09-05 12:40

吳敦義說蔡英文是中共代理人 卓榮泰：只敢砲口向內

2019-09-05 12:32

氣爆善款疑雲陳菊要告 韓競辦：如何花用好好講清楚

2019-09-05 12:27

黃偉哲立院「回娘家」 化身叫賣哥行銷台南文旦

2019-09-05 12:22

吳敦義指蔡是中共代理人 余天：是不是瘋了

2019-09-05 11:57

陳明文為兒掉3百萬 余天：我都拿到家給余祥銓

2019-09-05 11:43

國民黨花蓮鬧內訌 新主委今布達喊團結縣長缺席

2019-09-05 11:37

歷史課本指台灣地位未定 藍黨團要求蔡英文道歉

2019-09-05 11:32

黃之鋒拜會民進黨團 重申抗議、示威遊行會繼續

2019-09-05 11:10

張忠謀再任APEC特使？ 總統府：一旦確定會說明

2019-09-05 11:07

質疑氣爆案遭告 曾銘宗：陳菊只靠提告無法遏止質疑

2019-09-05 11:02

陳菊要告 陳麗娜：民主退步！民代監督市政竟被官告

2019-09-05 10:31

吳敦義批蔡是最大中共代理人 蔡英文：吳主席壓力太大

2019-09-05 10:09

陳菊批藍營把氣爆當提款機 將提告捍衛清白

2019-09-05 09:14

考試院駁退撫基金虧損 孫大千：那還要大砍退休金？

2019-09-05 09:07

國慶動態LOGO出爐 主色調大地綠搭配熱情紫

2019-09-05 08:38

徐永明開砲 點名國民黨的他「敵我不分可謂國賊」

2019-09-05 01:13

吳敦義嗆「蔡英文才是最大中共代理人」

2019-09-05 00:25

柯文哲民眾黨祕書長非蔡壁如 柯P幕僚證實是張哲揚

2019-09-04 23:19

港府宣布撤回送中條例 時力：勿忽視另外四項訴求

2019-09-04 21:41

港府宣布撤回送中條例 國民黨：樂見

2019-09-04 19:17

黃之鋒拜會藍營 江啟臣：理性對談才是解鈴之鑰

2019-09-04 18:34

港撤回逃犯條例 韓國瑜：聰明而正確的決定

2019-09-04 18:22

枋寮鄉政顧問李孟居香港失聯 潘孟安關切

2019-09-04 18:04

蔡總統要告賀德芬？陳水扁：蔡不應提告 而是公開博士論文

2019-09-04 17:58

蔡英文總統委任律師 遞狀告發賀德芬及林環牆

2019-09-04 17:39

卓榮泰斥柯文哲：説「討厭外省人的人」不要自稱綠營

2019-09-04 16:50

曾以喬家大院為恥 郝龍斌：欺世盜名是柯文哲日常

2019-09-04 16:34

影／昨爆討厭外省人、柯文哲今稱最無省籍對立 再批蔡講屁話

2019-09-04 15:12

李逸洋指退撫基金受益率3.32% 韓競總：斤斤計較令人憂

2019-09-04 14:55

請益如何保住立委？高潞突現身王金平辦公室

2019-09-04 14:34
看更多

熱門文章

郭董陣營鬧宮鬥？發言人劉宥彤 與新來美女們的幕前幕後

2019-09-05 08:00

港撤回逃犯條例 韓國瑜：聰明而正確的決定

2019-09-04 18:22

綠黨最新民調 韓國瑜落後擴大瀕崩盤、郭柯結盟也下跌

2019-09-05 02:31

蔡總統要告賀德芬？陳水扁：蔡不應提告 而是公開博士論文

2019-09-04 17:58

選立委拚顏值！一堆人自誇像明星…只有她比學姊還美

2019-09-05 09:00

【重磅快評】高鐵300萬太驚奇！陳明文一家歹戲拖棚

2019-09-04 17:45

考試院駁退撫基金虧損 孫大千：那還要大砍退休金？

2019-09-05 09:07

陳明文皮箱傳奇 銀行業：搬現金通常是不想說明資金來源

2019-09-05 09:07

發財外交第一步？ 韓國瑜明會日學者談台日經貿合作

2019-09-05 09:10

陳明文現身出示監視器：「錢從我家帶出來」

2019-09-05 11:49

韓國瑜8日新北造勢侯朱都不來 許淑華更擔心這個

2019-09-05 11:34

影／韓郭整合卡關？國民黨：郭台銘要的 我們給不起

2019-09-04 17:33

陳明文為兒掉3百萬 余天：我都拿到家給余祥銓

2019-09-05 11:43

總統告賀德芬 台大副教授質疑：論文公開，那麼難嗎？

2019-09-05 12:43

政大新生訓練KUSO韓國瑜？引愛因斯坦名言配圖是韓爬樹

2019-09-04 21:52

徐永明開砲 點名國民黨的他「敵我不分可謂國賊」

2019-09-05 01:13

逃兵．敗將上演郭王之亂 他要韓國瑜慧劍斬情絲

2019-09-05 06:26

曾以喬家大院為恥 郝龍斌：欺世盜名是柯文哲日常

2019-09-04 16:34

陳明文高鐵300萬事件引熱議 網友漫畫家發揮創意譏諷

2019-09-05 10:44

高鐵掉300萬元4大疑點 陳明文講不清

2019-09-05 00:36

訪嘉義不忘酸陳明文 郭台銘：搭高鐵沒撿到300萬

2019-09-04 22:09

韓國瑜指收到海關陳情 海關澄清不管「雞」只管貨

2019-09-04 22:05

政大新生訓練KUSO韓國瑜 學生會主動要求影片下架

2019-09-05 12:25

2020總統大選運勢 詹惟中：韓欠整理、柯讓賢給郭最好

2019-09-04 16:50

終於出來面對 陳明文11點說明高鐵300萬元事件

2019-09-05 10:36

柯文哲民眾黨祕書長非蔡壁如 柯P幕僚證實是張哲揚

2019-09-04 23:19

被講得太難聽？ 陳明文：兒子創業夢暫時沒了

2019-09-05 13:41

韓國瑜周日新北造勢 朱立倫確定缺席

2019-09-04 19:22

陳菊批藍營把氣爆當提款機 將提告捍衛清白

2019-09-05 09:14

竹縣一選區綠遲未推人 藍營傳脫黨參選PK立委林為洲

2019-09-04 20:53

去年指陳明文貪汙 林國慶被訴

2019-09-05 00:41

【重磅快評】高鐵運鈔車裡的政治秘密

2019-09-05 12:20

民進黨竹縣立委徵召名單終於出爐 鄭朝方出征第2選區

2019-09-04 18:49

陳菊為氣爆善款喊告 國民黨立委許淑華一句話回應

2019-09-05 15:16

黃之鋒拜會藍營 江啟臣：理性對談才是解鈴之鑰

2019-09-04 18:34

國慶動態LOGO出爐 主色調大地綠搭配熱情紫

2019-09-05 08:38

蔡英文總統委任律師 遞狀告發賀德芬及林環牆

2019-09-04 17:39

反洗錢工作者：大量現金異常出現 常涉犯罪

2019-09-05 00:44

黑韓產業鏈興旺？ 林濁水：韓國瑜供原料的能力太強

2019-09-05 08:14

陳明文掉錢 洗錢防治專家：檢警調與金管會依法都該查

2019-09-04 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top