時代力量撐香港 籲政府立難民法

2019-09-05 15:04 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



針對「黃之鋒拜會民進黨團」，時代力量黨主席徐永明（右）於5日表示，懇請國會席次過半的執政黨團「積極回應香港友人訴求！」（photo by時代力量黨團） 分享 facebook 「時代力量懇請席次過半的民進黨團積極回應香港友人訴求！」針對「黃之鋒拜會民進黨團」，時代力量黨主席徐永明於5日聲明，民進黨應建立更周全的制度聲援香港，包括「立《難民法》」與「明確化《港澳條例》第18條的作業規範和施行辦法」。但民進黨書記長李俊俋認為不需立《難民法》，「現有的法制已經提供足夠的工具。」

時力：積極立《難民法

未來台灣要如何協助可能遭大規模逮捕的香港朋友？徐永明認為，台灣政府應在《難民法》和《香港澳門關係條例》等法律修訂層次，「並於本會期初就積極採取行動。」言下之意，就是希望9月開議的國會第八會期能儘速討論上述2法案。

香港眾志秘書長黃之鋒於5日上午至國會與民進黨團閉門交流半小時，會後李俊俋念出黨團聲明指出，在會談中已對香港朋友說明，「現有的法制已經提供足夠的工具，可以回應黃之鋒等人此行所關注的事項」。

針對近期外界對民進黨對香港的關心有「口惠而實不至」的質疑，民進黨團幹事長管碧玲於閉門會後表示，如果有任何政黨要抹黑「台灣對香港的關心、聲援跟協助」，想以政治操作來謀取政治利益，她十分不以為然。

時力不只是觀望

徐永明認為，林鄭月娥4日撤回《逃犯條例》，是「只為求於10月1日中國國慶日前清理戰場」的緩兵之計。港民5大訴求缺一不可，他擔憂，港府若不釋放示威者、收回暴動定義，10月1日過後，將會有更大規模的逮捕行動。

針對黃之鋒期待的「10月1日前百萬台灣人上街撐香港」，徐永明強調：「時代力量會傾全力行動支援在台聲援香港的集會活動，不會只停留於關注階段。」

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