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卓榮泰批只敢砲口向內 藍反嗆：剩抹紅打手功能

2019-09-05 14:25聯合報 記者鄭媁╱即時報導

蔡英文總統宣示立法院新會期要通過「中共代理人」修法。國民黨主席吳敦義昨天在中常會嗆，如果要說誰是中共代理人，蔡英文才是最大的「中共代理人」。民進黨主席卓榮泰今批評吳敦義不要「外乾中強」，只敢炮口向內，「逢中必閃」。國民黨隨即反擊，難道卓榮泰的功能僅剩下當蔡英文的小弟、打手，污衊、抹紅在野黨了嗎？

卓榮泰在臉書指出，在香港人民抗爭的過程中，中國國民黨一派軟弱、不敢吭聲，甚至好些名嘴、教授，公然指責香港人民是暴民時，中國國民黨在哪裡？

國民黨則質疑，卓榮泰難道對在野黨不抹紅、不扣紅帽子，就不會當執政黨主席了嗎？卓榮泰身為執政黨主席，能挺香港，卻對台灣旅遊觀光業的低迷視若無睹；能發臉書，卻對台灣百姓生計的困境束手無策。

國民黨重申，香港抗爭過程中，國民黨不斷呼籲港府當局重視港民的心聲，吳敦義昨天更親自於中常會中發表聲明，希望香港各界以理性溝通代替暴力相向、不認同以暴力方式處理群眾運動、呼籲港府與大陸當局能儘速建立與抗爭者的溝通管道，讓香港早日恢復安定與秩序。希望卓榮泰指責他人之前，應先做好功課，否則只會鬧出大笑話。

國民黨強調，卓榮泰身為執政黨主席，與其花時間「監督」在野黨，不如多花點精力將台灣飯店業、遊覽車業、旅遊觀光業等業者的心聲，反映給蔡英文政府，有效解決台灣觀光低迷的問題，這才是執政黨領袖應該盡的責任。

國民黨卓榮泰香港
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