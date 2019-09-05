修《難民法》？王定宇：避免被羅織罪名和國安漏洞

2019-09-05 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



針對香港眾志秘書長黃之鋒日前投書媒體，呼籲台灣修「難民法」，行政院長蘇貞昌則表示，現有機制非常完備，都可以來運作。遭質疑不是說好撐香港？對此，民進黨立委王定宇今天表示，聲援香港要有兩個避免，第一，是避免成為中共羅織罪名的藉口；另外，也要避免法律有漏洞，形成國家安全的威脅。

王定宇表示，台灣長期為民主自由國家，對於聲援香港，會盡力協助，對於林鄭月娥的撤回逃犯條例遲到的決定，香港人會不會買單？這是要尊重香港人的決定。

對於是否該修難民法？王定宇說，聲援香港要有兩個避免，第一，是避免成為中共羅織罪名的藉口，避免被羅織罪名為台灣煽動，另外，也要避免修法後，法律有漏洞，形成國家安全的威脅。王表示，目前已經有實際案例，協助香港難民其實現有法條是可以處理，目前難民法並沒有提到港澳，若提新的法，是否也會對香港的民運人士幫倒忙，王提到，中共每一年有將近兩萬移民進到港澳，過去也曾發生有一名軍事情報局中校以僑生身份成為共諜。