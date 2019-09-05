郭台銘陣營提副手三條件：柯文哲可以考量

2019-09-05 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘是否脫離國民黨參選總統仍陷長考，但郭辦今天再拋3副手條件，鎖定願意為台灣付出、真心為台灣付出，能與郭互補人選。外傳郭柯配，郭辦發言人蔡沁瑜表示，台北市長柯文哲也是不錯人才，可以考量。

蔡沁瑜強調，郭台銘副手人選自己處理中，很低調；但郭是否參選總統還有很多變數，要講「Yes I DO！」有承擔跟責任在，希望外界再給他時間。

對於柯文哲表示不排除當郭台銘副手，蔡沁瑜指出，柯評論時並沒有與郭陣營溝通，不曉得柯實際上心情是怎麼想的，但郭台銘是政治素人，要尋找的是可跟他互補的人，郭在經濟圈歷練這麼多，要尋找願意為台灣付出的人才應該也不是很困難的事。

蔡沁瑜分析，柯文哲最終目標是希望郭台銘可以出來選總統，所以柯「可能有點急」，看到郭台銘卻到目前為止沒有副手人選，擔心副手找不到就不選。

外界再傳行政院前院長孫運璿女兒孫璐西是郭台銘副手人選，蔡沁瑜說，沒有聽到這個消息，只要是優秀人才，由各界推薦，都會納入考量。但蔡表示，外傳女性、本省條件，都不是郭最終思考，也不一定會政治圈中找人，只要賢能人才都能考慮。

外傳郭柯王合作退燒，蔡沁瑜表示，郭台銘與柯文哲、立委王金平3人一直是合作方向，這沒有改變，彼此溝通很順暢，柯郭合作目前為止，都還蠻熱絡。但蔡強調，3人目前沒有談到職務分配。

郭台銘是否擔心脫黨參選將造成藍營分裂？蔡沁瑜說，郭未來若要參選一定是獨立參選，就算國民黨發生任何變化，也不會再回國民黨；郭台銘一直都很團結，都以大局為重，想的都是台灣這個大局要如何更好，思考的大局是2300萬人民生活。

蔡沁瑜表示，郭台銘要不要參選總統，要思考層面很多，不是短時間能做的決定，民眾的聲音與各界勸進他都會聽進去，廣納各界意見再作決定；9月17日是登記為參選總統被連署人期限，郭台銘在這之前會給外界答覆，請大家再多給郭時間思考。