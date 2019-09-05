假訊息抹黑 黃之鋒：不浪費時間回應 綠委：低下手法

2019-09-05 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



香港眾志秘書長黃之鋒等一行人，今天拜會民進黨立院黨團，黃之鋒表示，這此與民進黨團交流，是要重申他們還會努力爭取香港的民主選舉，對於目前香港狀況，黃表示，林鄭月娥是愛作秀的政治人物，現在港人擔憂港府十月一日前，會不會用緊急法落實戒嚴，他們堅持五大訴求缺一不可。另外對於之前網傳黃之鋒被捕，今天又有不實假訊息，對黃之鋒人格抹黑，黃表示，對於任何假新聞，他不浪費時間回應。

民進黨立委王定宇則表示，對於來自中國農場、環球時報還引用的假新聞，說黃之鋒到台灣在機場就被逮捕，又針對污辱人格抹黑，這就是典型的假新聞，王表示，中共或香港媒體不敢報導黃之鋒拜會民進黨團，卻用假新聞抹黑，這是荒謬、低下的手法，香港人面對這樣的假新聞卻連出口都沒有，台灣身為自由民主國民，應該要多關心協助台港，讓真實面貌呈現。

黃之鋒一行今天拜會民進黨團幹事長管碧玲、書記長李俊俋、立委王定宇等人，閉門交流半個小時後，黃之鋒表示，他們還會努力，繼續爭取香港的民主選舉，黃提到，林鄭月娥比台灣任何政治人物都亂說一片，林鄭說撤回條例是「以退為進」，目前香港人對於港府是否動用特務警察，動用緊急法，未來是否還有更嚴重的壓迫？這是港人非常憂慮的事情。

對於香港工商界是否有給林鄭月娥壓力？黃表示，香港政府選擇在九月四號撤回逃犯條例，與六月有相當大的差別，就是現在香港已經有1200人被抓，超過100人被起訴，他也是其中一人，還有至少七個香港年輕人因為抗議離開了世界，所以面對香港警察的暴力，他們要求香港特首必須是港人自己選出來，會持續抗議。

黨團幹事長管碧玲表示，台灣所有政黨、政治人物，面對香港一路來的血淚斑斑，現在還沒有看到盡頭，任何人面對香港狀況應只有人道人性，若有政黨要去抹黑民進黨對香港的關心，想要政治操作，人道、人性的檢驗就不及格，管提到，現在民進黨被罵暗中操作，打假球，這些都是政治操作，黨團無法接受。