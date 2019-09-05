氣爆善款疑雲陳菊要告 韓競辦：如何花用好好講清楚

2019-09-05 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



藍營近日連番質疑高雄氣爆善款並非用於「與災民救助直接有關事項」，總統府秘書長、前高雄市長陳菊今天表示，她決定循法律途徑來遏制惡質歪風。高雄市議會高雄氣爆事件調查小組召集人陳麗娜、立委許淑華今發布聯合聲明表示，很遺憾前市長陳菊還是依然用情緒綁架民眾，沒有正面回應，更表示陳菊寫這麼多，不如好好的拿出證據去證明自己所言不虛，人民的愛心捐款，如何花用？如何報銷講清楚就好。

韓國瑜競選辦公室指出，陳菊表示，要用最高的標準來要求自己，接受外界最嚴格的檢驗，那也請陳菊針對高雄市議員所提的問題，好好回應，釐清真相，不容有模糊空間。

韓競辦指出，高市議員及立委調查發現氣爆善款在觀光局指定捐款部37項計畫中，用善款168萬辦理高雄遊.高雄加油振興觀光旅遊接待、踩線執行方案，64萬辦理高雄加油東南亞觀光行銷推廣，150萬辦理2016日本大阪高雄觀光推廣會，289萬辦理2017年泰國市場推廣行銷，100萬辦理2018年泰國市場推廣行銷，這些都是觀光局提供給議員的數據。

針對到泰國做觀光市場行銷，觀光局表示官員機票費用是公務預算支應，韓競辦表示，但泰國當地行政費，是運用善款。而外界質疑有關觀光局指定捐款之用圖，據瞭解捐款指定用途是指「觀光局振興災區使用」、「氣爆受災戶緊急安置」、「急難救助」、「房屋修繕」之用。

韓競辦表示，都發局災後重建建築景觀改善計畫費用，支付處室電話費及主管行動電話及網路費1萬多元、5萬多元購買999個檔案資料盒、3萬多元購買投影機、2萬多元購買單眼相機與鏡頭、相機電池、保護盒，兩萬多元購買碎紙機；氣爆道路復建景觀計畫，2萬多元購買筆記型電腦、4萬多元購買電腦主機。消防局使用善款19萬來汰換值班台破舊桌椅、8萬多赴日考察、8萬多搭設遮陽棚、善款的剩餘款用來購置薪資管理系統、更換中央空調冷卻水塔。

韓競辦針對善款運用提出12問陳菊：