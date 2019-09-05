黃偉哲立院「回娘家」 化身叫賣哥行銷台南文旦

2019-09-05 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市長黃偉哲今天「回娘家」，回到立法院化身「叫賣哥」，大力行銷台南文旦。黃偉哲說，台南市麻豆、下營文旦，不僅汁多鮮甜，果肉飽滿，品質一級棒，目前已近完售，消費者得把握最後機會選購。

黃偉哲今天騎著三輪車，載著滿滿的文旦柚回娘家，與農委會主委陳吉仲、立委葉宜津、郭國文、麻豆農會總幹事孫慈敏、下營農會總幹事黃冠霖等人出席，向立法院老同事推薦台南重要的農特產品文旦柚，當場又化身成為叫賣哥，立委非常捧場紛紛認購，相當熱鬧。

台南市政府農業局表示，台南文旦產量是全台之冠，正值收成期，品質、營養成分更是行之有名；近期在外貿協會協助下，還將前往新加玻、加拿大等地，舉辦展售會行銷農特產品。

另外，從8月中旬至9月初於國內辦理多場行銷宣傳活動，透過新竹雙首長直播當天售出1500箱、拓展全家便利超商透過LINE團購販售限量1000箱文旦王冠軍禮盒，就是替農民打通各個行銷通路，照顧台南在地農民。

郭國文也向立院同事大力推廣文旦，他說，今年台南文旦市場上相當搶手，價格也不錯，經農業局調查，農會、產銷班、合作社所剩鮮果不到1至2成，呼籲尚未品嘗到正宗臺南文旦饕客，趕快訂購，否則須等到明年。