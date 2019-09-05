吳敦義指蔡是中共代理人 余天：是不是瘋了

2019-09-05 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義指總統蔡英文是「最大的中共代理人」，民進黨立委余天說，一般民眾都覺得吳敦義是不是瘋了，蔡英文積極在護衛台灣主權，吳講這個話大家相信嗎。

余天說，誰是中共代理人，明眼人一看就知道，還要講嘛？蔡英文也沒有跟對岸台辦的人接觸過，有時候講話要稍微考慮一下。