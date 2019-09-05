親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
索羅門邦交危機
陳明文300萬風波
政治
軍事
綜合

「缺一不可」拉鋸戰讓步或離間？林鄭撤回《送中》的盤算

日本橫濱京急線列車與貨車相撞出軌 已知至少30傷

吳敦義指蔡是中共代理人 余天：是不是瘋了

2019-09-05 11:57聯合報 記者王敏旭╱即時報導

國民黨主席吳敦義指總統蔡英文是「最大的中共代理人」，民進黨立委余天說，一般民眾都覺得吳敦義是不是瘋了，蔡英文積極在護衛台灣主權，吳講這個話大家相信嗎。

余天說，誰是中共代理人，明眼人一看就知道，還要講嘛？蔡英文也沒有跟對岸台辦的人接觸過，有時候講話要稍微考慮一下。

媒體追問余天是不是在指高雄市長韓國瑜？余天表示，國民黨很多人都去過不是只有韓國瑜，還有中聯辦也跟很多人都見過，但蔡英文沒有，除非之前蔡代表陸委會有跟對方談判，事後有沒有見過面、沒有聯絡。

國民黨主席吳敦義指總統蔡英文是「最大的中共代理人」，民進黨立委余天說，一般民眾都...
國民黨主席吳敦義指總統蔡英文是「最大的中共代理人」，民進黨立委余天說，一般民眾都覺得吳敦義是不是瘋了。記者王敏旭／攝影
分享

蔡英文韓國瑜
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

總統告賀德芬 台大副教授質疑：論文公開，那麼難嗎？

2019-09-05 12:43

陳菊要告 陳麗娜：民主退步！民代監督市政竟被官告

2019-09-05 10:31

修《難民法》？王定宇：避免被羅織罪名和國安漏洞

2019-09-05 13:14

王定宇：洪秀柱選台南是「一中同表」公民投票

2019-09-05 12:57

假訊息抹黑 黃之鋒：不浪費時間回應 綠委：低下手法

2019-09-05 12:40

吳敦義說蔡英文是中共代理人 卓榮泰：只敢砲口向內

2019-09-05 12:32

氣爆善款疑雲陳菊要告 韓競辦：如何花用好好講清楚

2019-09-05 12:27

黃偉哲立院「回娘家」 化身叫賣哥行銷台南文旦

2019-09-05 12:22

陳明文為兒掉3百萬 余天：我都拿到家給余祥銓

2019-09-05 11:43

國民黨花蓮鬧內訌 新主委今布達喊團結縣長缺席

2019-09-05 11:37

歷史課本指台灣地位未定 藍黨團要求蔡英文道歉

2019-09-05 11:32

黃之鋒拜會民進黨團 重申抗議、示威遊行會繼續

2019-09-05 11:10

張忠謀再任APEC特使？ 總統府：一旦確定會說明

2019-09-05 11:07

質疑氣爆案遭告 曾銘宗：陳菊只靠提告無法遏止質疑

2019-09-05 11:02

吳敦義批蔡是最大中共代理人 蔡英文：吳主席壓力太大

2019-09-05 10:09

陳菊批藍營把氣爆當提款機 將提告捍衛清白

2019-09-05 09:14

考試院駁退撫基金虧損 孫大千：那還要大砍退休金？

2019-09-05 09:07

國慶動態LOGO出爐 主色調大地綠搭配熱情紫

2019-09-05 08:38

徐永明開砲 點名國民黨的他「敵我不分可謂國賊」

2019-09-05 01:13

吳敦義嗆「蔡英文才是最大中共代理人」

2019-09-05 00:25

柯文哲民眾黨祕書長非蔡壁如 柯P幕僚證實是張哲揚

2019-09-04 23:19

港府宣布撤回送中條例 時力：勿忽視另外四項訴求

2019-09-04 21:41

港府宣布撤回送中條例 國民黨：樂見

2019-09-04 19:17

黃之鋒拜會藍營 江啟臣：理性對談才是解鈴之鑰

2019-09-04 18:34

港撤回逃犯條例 韓國瑜：聰明而正確的決定

2019-09-04 18:22

枋寮鄉政顧問李孟居香港失聯 潘孟安關切

2019-09-04 18:04

蔡總統要告賀德芬？陳水扁：蔡不應提告 而是公開博士論文

2019-09-04 17:58

蔡英文總統委任律師 遞狀告發賀德芬及林環牆

2019-09-04 17:39

卓榮泰斥柯文哲：説「討厭外省人的人」不要自稱綠營

2019-09-04 16:50

曾以喬家大院為恥 郝龍斌：欺世盜名是柯文哲日常

2019-09-04 16:34

影／昨爆討厭外省人、柯文哲今稱最無省籍對立 再批蔡講屁話

2019-09-04 15:12

李逸洋指退撫基金受益率3.32% 韓競總：斤斤計較令人憂

2019-09-04 14:55

請益如何保住立委？高潞突現身王金平辦公室

2019-09-04 14:34

立院龍頭挽留郭台銘？國民黨否認 郭辦斥齷齪

2019-09-04 14:28

吳敦義：盼港府與抗爭者建立溝通管道

2019-09-04 14:27

中方打壓 參與ICAO困難重重 台力拚雙邊會議

2019-09-04 14:19

台聯籲陸委會營救李孟居 「別讓他成李明哲第二」

2019-09-04 14:07

促轉會：完成228事件等31筆移歸 未來將開放

2019-09-04 13:58

柯文哲爆美沒說買M1戰車 綠委：「AIT這個人」話也當真？

2019-09-04 13:42
看更多

熱門文章

郭董陣營鬧宮鬥？發言人劉宥彤 與新來美女們的幕前幕後

2019-09-05 08:00

港撤回逃犯條例 韓國瑜：聰明而正確的決定

2019-09-04 18:22

韓國瑜：「進來一堆雞」指的是非法打工和賣淫

2019-09-04 13:54

綠黨最新民調 韓國瑜落後擴大瀕崩盤、郭柯結盟也下跌

2019-09-05 02:31

蔡總統要告賀德芬？陳水扁：蔡不應提告 而是公開博士論文

2019-09-04 17:58

告發陳明文洗錢？律師：只要拿出這單子 事情就結束了

2019-09-04 15:56

選立委拚顏值！一堆人自誇像明星…只有她比學姊還美

2019-09-05 09:00

【重磅快評】高鐵300萬太驚奇！陳明文一家歹戲拖棚

2019-09-04 17:45

黃瀞瑩搶攻立委？四姝廝殺 北市這區榮登「死亡之組」

2019-09-04 16:05

陳明文皮箱傳奇 銀行業：搬現金通常是不想說明資金來源

2019-09-05 09:07

陳明文現身出示監視器：「錢從我家帶出來」

2019-09-05 11:49

換瑜傳聞是果凍陣營傳出？謝龍介：有人初選輸了不甘心

2019-09-04 15:32

影／韓郭整合卡關？國民黨：郭台銘要的 我們給不起

2019-09-04 17:33

考試院駁退撫基金虧損 孫大千：那還要大砍退休金？

2019-09-05 09:07

這3種人傳「換瑜」謠言！邱毅要韓國瑜這麼做才能翻盤

2019-09-04 13:28

發財外交第一步？ 韓國瑜明會日學者談台日經貿合作

2019-09-05 09:10

徐永明開砲 點名國民黨的他「敵我不分可謂國賊」

2019-09-05 01:13

政大新生訓練KUSO韓國瑜？引愛因斯坦名言配圖是韓爬樹

2019-09-04 21:52

賭大的？蔡育輝：陳明文若能證明所言 我辭議員

2019-09-04 15:29

逃兵．敗將上演郭王之亂 他要韓國瑜慧劍斬情絲

2019-09-05 06:26

曾以喬家大院為恥 郝龍斌：欺世盜名是柯文哲日常

2019-09-04 16:34

韓國瑜8日新北造勢侯朱都不來 許淑華更擔心這個

2019-09-05 11:34

訪嘉義不忘酸陳明文 郭台銘：搭高鐵沒撿到300萬

2019-09-04 22:09

陳明文為兒掉3百萬 余天：我都拿到家給余祥銓

2019-09-05 11:43

韓國瑜指收到海關陳情 海關澄清不管「雞」只管貨

2019-09-04 22:05

高鐵掉300萬元4大疑點 陳明文講不清

2019-09-05 00:36

300萬現金遭質疑 陳明文辦公室：已委請律師提告

2019-09-04 14:37

2020總統大選運勢 詹惟中：韓欠整理、柯讓賢給郭最好

2019-09-04 16:50

柯文哲民眾黨祕書長非蔡壁如 柯P幕僚證實是張哲揚

2019-09-04 23:19

陳明文高鐵300萬事件引熱議 網友漫畫家發揮創意譏諷

2019-09-05 10:44

形式換瑜不可能！黃創夏：實質棄瑜必定會落實

2019-09-04 15:19

韓國瑜周日新北造勢 朱立倫確定缺席

2019-09-04 19:22

估郭台銘八成脫黨選總統 韓陣營：韓郭配曾經是選項

2019-09-04 13:48

終於出來面對 陳明文11點說明高鐵300萬元事件

2019-09-05 10:36

竹縣一選區綠遲未推人 藍營傳脫黨參選PK立委林為洲

2019-09-04 20:53

陳菊批藍營把氣爆當提款機 將提告捍衛清白

2019-09-05 09:14

明年選總統 陸婦成首投族大讚：我可以選舉國家領導人

2019-09-04 14:23

民進黨竹縣立委徵召名單終於出爐 鄭朝方出征第2選區

2019-09-04 18:49

去年指陳明文貪汙 林國慶被訴

2019-09-05 00:41

黃之鋒拜會藍營 江啟臣：理性對談才是解鈴之鑰

2019-09-04 18:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top