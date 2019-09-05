親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
索羅門邦交危機
陳明文300萬風波
政治
軍事
綜合

MLB／張育成貢獻2打點 扮印地安人獲勝關鍵

震驚！新北再發生分屍案 3名男子殺人分屍棄屍宜蘭礁溪

歷史課本指台灣地位未定 藍黨團要求蔡英文道歉

2019-09-05 11:32聯合報 記者張文馨╱即時報導

新課綱甫上路，南一版新編高中第一冊歷史課本因宣稱「台灣地位未定論」，引發討論。國民黨立委林奕華指出，台灣地位未定論是台獨重要史觀，且根據最新歷史課本，中華民國史觀斷裂、大篇幅媚日，課本沒有完整的中華民國史觀，非常嚴重。

林奕華說，根據最新歷史課本，中華民國是從1945年才開始出現，國父孫中山在1912年創建中華民國列為「其他重大大事」。另外，翻閱所有版本的歷史教科書，找不到慰安婦事件，殖民政策中類似高砂義勇軍、台籍日本兵等描述，不是一句帶過就是根本找不到。日本政府推行國語政策，課本上寫「因為教授日語，有助破除過去既有族群界線」，談到中華民國國語政策，卻是「造成母語流失，不利文化傳承與族群和諧」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，蔡英文政府藉由課綱及歷史課本修正，企圖突顯台灣地位未定論，蔡是否想推動法理台獨或文化台獨？進而消滅中華民國？既然不喜歡中華民國這個國家，那有資格擔任中華民國的總統，更沒有資格競選連任總統。

國民黨立委陳宜民批評，蔡英文在2016年擔任總統後，首任行政院長林全簽署的第一項政策就是廢止馬英九版本的課綱微調。在蔡英文的主導下，歷史臣服在政治之下，要求蔡英文道歉、教育部長潘文忠下台。

總統蔡英文。記者邱德祥／攝影
總統蔡英文。記者邱德祥／攝影
分享

蔡英文
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

陳菊要告 陳麗娜：民主退步！民代監督市政竟被官告

2019-09-05 10:31

洪秀柱台南參選 對王定宇一中同表話題這次回應不一樣

2019-09-05 11:59

專訪後失憶？柯文哲否認要市府祕書長接任民眾黨祕書長

2019-09-05 11:59

吳敦義指蔡是中共代理人 余天：是不是瘋了

2019-09-05 11:57

秋冬加碼送200元夜市抵用券 離島確定吃不到

2019-09-05 11:57

韓國瑜14日要到台中 紅黑大老陪同拜會10多家宫廟

2019-09-05 11:56

幕僚想安逸不想選立委？柯P：有人被嗆1次回去傷心3天

2019-09-05 11:50

陳明文為兒掉3百萬 余天：我都拿到家給余祥銓

2019-09-05 11:43

國民黨花蓮鬧內訌 新主委今布達喊團結縣長缺席

2019-09-05 11:37

黃之鋒拜會民進黨團 重申抗議、示威遊行會繼續

2019-09-05 11:10

張忠謀再任APEC特使？ 總統府：一旦確定會說明

2019-09-05 11:07

質疑氣爆案遭告 曾銘宗：陳菊只靠提告無法遏止質疑

2019-09-05 11:02

吳敦義批蔡是最大中共代理人 蔡英文：吳主席壓力太大

2019-09-05 10:09

陳菊批藍營把氣爆當提款機 將提告捍衛清白

2019-09-05 09:14

考試院駁退撫基金虧損 孫大千：那還要大砍退休金？

2019-09-05 09:07

國慶動態LOGO出爐 主色調大地綠搭配熱情紫

2019-09-05 08:38

徐永明開砲 點名國民黨的他「敵我不分可謂國賊」

2019-09-05 01:13

吳敦義嗆「蔡英文才是最大中共代理人」

2019-09-05 00:25

柯文哲民眾黨祕書長非蔡壁如 柯P幕僚證實是張哲揚

2019-09-04 23:19

港府宣布撤回送中條例 時力：勿忽視另外四項訴求

2019-09-04 21:41

港府宣布撤回送中條例 國民黨：樂見

2019-09-04 19:17

黃之鋒拜會藍營 江啟臣：理性對談才是解鈴之鑰

2019-09-04 18:34

港撤回逃犯條例 韓國瑜：聰明而正確的決定

2019-09-04 18:22

枋寮鄉政顧問李孟居香港失聯 潘孟安關切

2019-09-04 18:04

蔡總統要告賀德芬？陳水扁：蔡不應提告 而是公開博士論文

2019-09-04 17:58

蔡英文總統委任律師 遞狀告發賀德芬及林環牆

2019-09-04 17:39

卓榮泰斥柯文哲：説「討厭外省人的人」不要自稱綠營

2019-09-04 16:50

曾以喬家大院為恥 郝龍斌：欺世盜名是柯文哲日常

2019-09-04 16:34

影／昨爆討厭外省人、柯文哲今稱最無省籍對立 再批蔡講屁話

2019-09-04 15:12

李逸洋指退撫基金受益率3.32% 韓競總：斤斤計較令人憂

2019-09-04 14:55

請益如何保住立委？高潞突現身王金平辦公室

2019-09-04 14:34

立院龍頭挽留郭台銘？國民黨否認 郭辦斥齷齪

2019-09-04 14:28

吳敦義：盼港府與抗爭者建立溝通管道

2019-09-04 14:27

中方打壓 參與ICAO困難重重 台力拚雙邊會議

2019-09-04 14:19

台聯籲陸委會營救李孟居 「別讓他成李明哲第二」

2019-09-04 14:07

促轉會：完成228事件等31筆移歸 未來將開放

2019-09-04 13:58

柯文哲爆美沒說買M1戰車 綠委：「AIT這個人」話也當真？

2019-09-04 13:42

高雄氣爆善款惹議 羅智強：年輕人不小心說了老實話...

2019-09-04 13:16

別讓李孟居成李明哲第二 台聯要求陸委會積極援救

2019-09-04 12:57
看更多

熱門文章

港撤回逃犯條例 韓國瑜：聰明而正確的決定

2019-09-04 18:22

郭董陣營鬧宮鬥？發言人劉宥彤 與新來美女們的幕前幕後

2019-09-05 08:00

韓國瑜：「進來一堆雞」指的是非法打工和賣淫

2019-09-04 13:54

綠黨最新民調 韓國瑜落後擴大瀕崩盤、郭柯結盟也下跌

2019-09-05 02:31

蔡總統要告賀德芬？陳水扁：蔡不應提告 而是公開博士論文

2019-09-04 17:58

告發陳明文洗錢？律師：只要拿出這單子 事情就結束了

2019-09-04 15:56

【重磅快評】高鐵300萬太驚奇！陳明文一家歹戲拖棚

2019-09-04 17:45

黃瀞瑩搶攻立委？四姝廝殺 北市這區榮登「死亡之組」

2019-09-04 16:05

選立委拚顏值！一堆人自誇像明星…只有她比學姊還美

2019-09-05 09:00

換瑜傳聞是果凍陣營傳出？謝龍介：有人初選輸了不甘心

2019-09-04 15:32

影／韓郭整合卡關？國民黨：郭台銘要的 我們給不起

2019-09-04 17:33

陳明文皮箱傳奇 銀行業：搬現金通常是不想說明資金來源

2019-09-05 09:07

這3種人傳「換瑜」謠言！邱毅要韓國瑜這麼做才能翻盤

2019-09-04 13:28

徐永明開砲 點名國民黨的他「敵我不分可謂國賊」

2019-09-05 01:13

從「背影」到陳明文的「一卡皮箱」 蔡詩萍：顧立雄應該慚愧

2019-09-04 12:59

政大新生訓練KUSO韓國瑜？引愛因斯坦名言配圖是韓爬樹

2019-09-04 21:52

賭大的？蔡育輝：陳明文若能證明所言 我辭議員

2019-09-04 15:29

逃兵．敗將上演郭王之亂 他要韓國瑜慧劍斬情絲

2019-09-05 06:26

曾以喬家大院為恥 郝龍斌：欺世盜名是柯文哲日常

2019-09-04 16:34

高雄氣爆善款惹議 羅智強：年輕人不小心說了老實話...

2019-09-04 13:16

訪嘉義不忘酸陳明文 郭台銘：搭高鐵沒撿到300萬

2019-09-04 22:09

韓國瑜指收到海關陳情 海關澄清不管「雞」只管貨

2019-09-04 22:05

2020總統大選運勢 詹惟中：韓欠整理、柯讓賢給郭最好

2019-09-04 16:50

300萬現金遭質疑 陳明文辦公室：已委請律師提告

2019-09-04 14:37

考試院駁退撫基金虧損 孫大千：那還要大砍退休金？

2019-09-05 09:07

韓國瑜周日新北造勢 朱立倫確定缺席

2019-09-04 19:22

形式換瑜不可能！黃創夏：實質棄瑜必定會落實

2019-09-04 15:19

柯文哲民眾黨祕書長非蔡壁如 柯P幕僚證實是張哲揚

2019-09-04 23:19

高鐵掉300萬元4大疑點 陳明文講不清

2019-09-05 00:36

估郭台銘八成脫黨選總統 韓陣營：韓郭配曾經是選項

2019-09-04 13:48

竹縣一選區綠遲未推人 藍營傳脫黨參選PK立委林為洲

2019-09-04 20:53

9月8日萬人造勢朱侯迴避？ 韓國瑜淡定回應：會再誠摯邀請

2019-09-04 12:28

明年選總統 陸婦成首投族大讚：我可以選舉國家領導人

2019-09-04 14:23

說討厭外省人遭轟 柯文哲：我已是最沒省籍對立的人

2019-09-04 12:30

王金平：兩大黨不值得信任期待 民間才催生大聯盟

2019-09-04 12:09

發財外交第一步？ 韓國瑜明會日學者談台日經貿合作

2019-09-05 09:10

韓朱配？親朱人士：朱立倫意願不高 無進展

2019-09-04 13:24

陳明文遺失300萬現金 她諷匯款只需40元方便不易搞丟

2019-09-04 13:05

民進黨竹縣立委徵召名單終於出爐 鄭朝方出征第2選區

2019-09-04 18:49

陳菊批藍營把氣爆當提款機 將提告捍衛清白

2019-09-05 09:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top