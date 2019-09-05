歷史課本指台灣地位未定 藍黨團要求蔡英文道歉

2019-09-05 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



新課綱甫上路，南一版新編高中第一冊歷史課本因宣稱「台灣地位未定論」，引發討論。國民黨立委林奕華指出，台灣地位未定論是台獨重要史觀，且根據最新歷史課本，中華民國史觀斷裂、大篇幅媚日，課本沒有完整的中華民國史觀，非常嚴重。

林奕華說，根據最新歷史課本，中華民國是從1945年才開始出現，國父孫中山在1912年創建中華民國列為「其他重大大事」。另外，翻閱所有版本的歷史教科書，找不到慰安婦事件，殖民政策中類似高砂義勇軍、台籍日本兵等描述，不是一句帶過就是根本找不到。日本政府推行國語政策，課本上寫「因為教授日語，有助破除過去既有族群界線」，談到中華民國國語政策，卻是「造成母語流失，不利文化傳承與族群和諧」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，蔡英文政府藉由課綱及歷史課本修正，企圖突顯台灣地位未定論，蔡是否想推動法理台獨或文化台獨？進而消滅中華民國？既然不喜歡中華民國這個國家，那有資格擔任中華民國的總統，更沒有資格競選連任總統。

國民黨立委陳宜民批評，蔡英文在2016年擔任總統後，首任行政院長林全簽署的第一項政策就是廢止馬英九版本的課綱微調。在蔡英文的主導下，歷史臣服在政治之下，要求蔡英文道歉、教育部長潘文忠下台。