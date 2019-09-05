黃之鋒拜會民進黨團 重申抗議、示威遊行會繼續

2019-09-05 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



香港眾志秘書長黃之鋒等一行人訪台，今天唯一一場公開行程，是拜會民進黨立法院黨團。黃之鋒會前接受媒體採訪表示，對於香港特首林鄭月娥撤回「逃犯條例」，黃之鋒再度表示，香港抗爭的五大訴求缺一不可，黃表示，相信十月一日之前，除了香港人會出來捍衛香港應有的自由，來自全世界包括英國、美國、加拿大、澳洲、日本、韓國、台灣等，九月二十七號及二十八號會有全球大串連，一同支持香港爭取民主自由。

對於林鄭月娥的四大回應，黃之鋒表示，林鄭月娥不願意讓香港人有民主選舉機會，不願意設獨立調查委員會，還有警察在抗議活動中使用暴力，相信十月一日之前，除了香港人會出來捍衛香港應有的自由，來自全世界的大串連，也會一同支持香港爭取民主。

黃之鋒表示，為了爭取民主自由，他們的抗議活動、示威遊行還會繼續下去，這次與民進黨團交流，就是希望與台灣不同朋友，說明現在香港狀況，也希望台灣不分黨派、不分派別，也支持香港人爭取民主選舉制度。

黃表示，這次的交流，也會提到到台灣的香港人他們面對的困難及挑戰，另外，現在有台灣人被扣押、還有三個港生無法回到台灣開學，這次交流，除了表明對香港民主選舉的堅持，還有在台灣香港人的簽證，港生無法回到台灣開學的問題，進一步交流討論。