陳菊要告 陳麗娜：民主退步！民代監督市政竟被官告

2019-09-05 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



總統府祕書長陳菊今天在臉書貼文表示就氣爆善款運用，要告藍營人士不實指控，被列為是告對象的高雄市議員陳麗娜說，尊重每人提告的權利，但請陳菊把他們找出氣爆善款不合法使用的部分說清楚，如果陳菊認為合法，請把合法的理由和證據向捐款大眾好好說明，一旦訴諸法律，藍營這邊可能會有更多事證交由司法調查；民意代表監督市政，竟被政府告，再度證明台灣民主退步。

陳麗娜說，她覺得在氣爆善款運用這件事上，陳菊等人可能是想用提告制止別人提出疑問；陳菊當過民選市長，應該知道民代面對施政疑問時會向施政者質疑，施政者是不是應該就有疑問的部分、當時的狀況好好說明解釋？

陳麗娜表示，她正和關心氣爆善款運用的人士詳細了解善款運用 37案的詳細內容，如有疑問，還是會提出來請陳菊及團隊向捐款大眾說明，要是其中有不法嫌疑的，一樣會送司法調查；陳菊有權利提告，她和關心氣爆善款運用的人也有權利把疑有不法的事證移送調查。

陳麗娜說，請陳菊和其團隊不要遇到別人質疑氣爆善款用途時只一味用「合法」來解釋，請把被質疑不合法之事詳細說清楚講明白，否則對所有捐款人不公平。

陳麗娜表示，提告是陳菊的個人權利，說明善款用途是她無可迴避的公眾義務；對氣爆善款的質疑皆有事實根據，對陳菊的提告，既無懼，也坦然面對。

她表示，期待陳菊在行使個人權利之餘，也能勇敢面對質疑，善盡說明義務。如果陳菊依然保持「只提告，不說明」的態度，只知維護個人權利而無視公眾義務，這樣怎對得起46億善款的捐款人？由怎面對高雄人給陳菊三任市長的栽培？