吳敦義批蔡是最大中共代理人 蔡英文：吳主席壓力太大

2019-09-05 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



總統蔡英文今天上午參加郵政員工關懷獨居長者績優楷模表揚大會，會後聯訪時表示，對於國民黨主席吳敦義說她是最大中共代理人，她直言吳主席壓力太大，講話邏輯很奇怪。

蔡英文說，全台灣都不會相信她是中共代理人，兩岸政策就是和平穩定，守護主權、民主生活的方式。她說，倒是這幾年中國步步進逼，文攻武嚇不斷，做總統要站出來說出台灣人民聲音，不是事事退讓，台灣人是不能接受的。

至於香港政府撤回逃犯條例，蔡英文說有注意最新發展，會持續觀察跟關心。她呼籲香港政府，真心誠意跟香港各界對話，找出實踐香港自由跟民主的方式，社會才能趨於穩定。

針對立委陳明文在高鐵上遺失300萬一事，對外宣稱是給小孩投資賣珍奶的，引起外界議論真偽。蔡英文說，有注意到陳明文發的聲明，相信他會對社會持續釋疑，也希望司法單位協助釐清。

至於賀德芬質疑自己的博士學歷，蔡英文說昨天已經提告，提出很多證明這個指控確實是不實，浪費社會很多時間，既然賀覺得用司法釐清，就提告釐清。另外，前總統陳水扁說蔡不應該是提告，而是要證明自己有寫博士論文，蔡英文說，博士論文本來就有公開，也是因為賀德芬說要司法調查才去提告，由司法調查，昨天也提出很多證明。

對於高雄市長韓國瑜說海關指東南亞進來很多是賣淫，蔡英文則說，財政部已外面人口進來不是財政部海關主導事項，不論怎麼說，都要尊重也不能歧視。蔡總統說，做為民選政治人物，必須避免用錯誤或是刻板的說法，來指涉外面進來參與社會的移民或是移工。

針對柯文哲接受媒體專訪時提到，蔡英文無法管理自己身邊的人對他的攻擊。蔡英文回應，台灣是民主社會，政治人物會受到批評跟質疑，自己做黨主席批評也不斷，政治人物就是要接受。她說，柯文哲現在做主席，更要體會到台灣做政治人物必須承受的。

至於柯批評高雄的情況，蔡說以台北市長批評高雄負債不盡公平，高雄跟台北得到的資源不一樣，發展狀態也不一樣，台北觀點看高雄市不公平的。

另外，柯文哲也說不敢跟蔡英文或是綠營做生意，很多承諾沒兌現。蔡英文說，很多人是熱心，但不代表自己去傳達什麼意思，過去選舉曾經幫過他，不應該把這些人的熱心當作不友善的解釋。