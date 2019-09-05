陳菊批藍營把氣爆當提款機 將提告捍衛清白

2019-09-05 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



藍營近日連番質疑高雄氣爆善款並非用於「與災民救助直接有關事項」，總統府秘書長、前高雄市長陳菊今天表示，她決定循法律途徑來遏制惡質歪風，在收集相關事證後，委請律師正式遞狀提告國民黨黨團總召曾銘宗、立委參選人陳麗娜及許淑華等人。她強調，「我願窮盡一切力量，捍衛我個人與團隊的清白。」

陳菊在臉書表示，近日來韓國瑜競選辦公室及國民黨立委參選人屢屢指控她及市府團隊挪用氣爆善款，不但沒有事實根據，甚至根本就是烏龍爆料的選舉操作。

陳菊提及，從去年的市長選舉開始，某些政治人物就把氣爆意外當成提款機，一再在高雄人的傷痛上撒鹽，散播各種扭曲事實的謠言來抹黑我和市府團隊，以獲取個人及所屬政黨的政治利益。

「也許因為去年他們用這種方式贏得市長大選，」陳菊說，所以在距離2020總統大選還有四個月的此時此刻，國民黨候選人故技重施，又開始在立法院召開記者會，不斷以不實的惡意指控來消費氣爆，不但嚴重傷害我及團隊的名譽，更誤導社會大眾視聽。

以下為陳菊臉書全文：

我願窮盡一切力量，捍衛我個人與團隊的清白 近日來韓國瑜競選辦公室及國民黨立委參選人屢屢指控我及市府團隊挪用氣爆善款，不但沒有事實根據，甚至根本就是烏龍爆料的選舉操作。對於這種消費氣爆、抹黑造謠的惡意行為，我決定循法律途徑來遏制惡質歪風，在收集相關事證後，委請律師正式遞狀提告國民黨黨團總召曾銘宗、立委參選人陳麗娜及許淑華等人。 高雄氣爆善款的核銷，是由市府內部及會計單位層層嚴格審核，再送往善款管理委員會審議，並經不同政黨執政時期的內政部、衛福部等中央單位查核，不能恣意挪用，更不是所謂我個人或市府的小金庫! 過去五年來，氣爆的重建工作及善款的運用一直受到社會大眾的高度重視，我在高雄市長任內也要求市府團隊必須用最高的標準來要求自己，如期如質完成災後重建工作，同時接受外界最嚴格的檢驗。 然而，從去年的市長選舉開始，某些政治人物就把氣爆意外當成提款機，一再在高雄人的傷痛上撒鹽，散播各種扭曲事實的謠言來抹黑我和市府團隊，以獲取個人及所屬政黨的政治利益，也許因為去年他們用這種方式贏得市長大選，所以在距離2020總統大選還有四個月的此時此刻，國民黨候選人故技重施，又開始在立法院召開記者會，不斷以不實的惡意指控來消費氣爆，不但嚴重傷害我及團隊的名譽，更誤導社會大眾視聽。 上週國民黨才搞不清楚我因陪同江宜樺院長來高雄勘災而市政會議請假，大搞烏龍爆料還未道歉；這週馬上又繼續造謠抹黑、慘遭事實打臉而仍未予澄清。如此「一謊接一謊」的連續抹黑，已逾越容忍界線，必須加以遏止。 我信任市政府同仁依法行政，國民黨射箭後再劃靶的抹黑請對我來，我願尋求法律上的調查，正式提出告訴，以正視聽。也請韓國瑜市長及他所屬的政黨、競選團隊，勿為自身政治利益，破壞政府信任基礎與體制。早上假揭弊、下午移送帶風向、晚上特定媒體造謠的三部曲，一定得遏止。 我將窮盡一切力量，釐清真相，不容有模糊空間，除了是捍衛我個人與團隊的清白，更是為台灣社會建立最根本是非。 毀滅台灣最好的方式就是讓台灣人不相信台灣。絕不會讓台灣人可貴的無私捐款人的善款，成為選舉操弄的標的！