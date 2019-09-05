考試院駁退撫基金虧損 孫大千：那還要大砍退休金？

2019-09-05 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



考試院副院長李逸洋為退撫基金績效槓上高雄市長韓國瑜，退撫基金至今年平均收益率3.32%，而非韓國瑜堅稱的2%。韓國瑜競選總部表示，基金長期低獲利有虧損是事實。韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千在臉書質疑，退休年金的收益率如果真的這麼令人滿意，政府還有必要大砍退休同仁的退休金嗎？

孫大千舉例，美國加州公務員退休基金近29年平均收益率有8.4%、荷蘭公教人員退休基金近30年平均收益有7%。李逸洋居然還有臉拿退撫基金的經營績效出來炫耀，3.32%的收益率相較於國外的數據，應該也是倒數幾名吧？

孫大千表示，政府退休基金的經營績效有待提升，原本就是不爭的事實。李逸洋實在沒有必要用漂亮的數字來美化必須面對的問題。退休年金的收益率每年的起伏原本就相當大，如果要比爛，光是民國107年，退撫基金的收益率只有-1.14%，勞退新制的收益率只有-2.07 %，勞退舊制的收益率更是只有-2.15 %。