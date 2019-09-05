國慶動態LOGO出爐 主色調大地綠搭配熱情紫

2019-09-05 08:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



國慶臉書專頁今早發表今年國慶動態LOGO。

根據其說明，108國慶主視覺設計理念是「攜手世界 台灣耀飛」，透過如箭頭般往右上前進的雙十符號，象徵台灣追求進步的腳步不曾停歇。好，還要更好。

動態LOGO的設計採用兩款出色，奪目的大地綠，展現台灣人的積極、活力；搶眼的熱情紫，秀出台灣的友善、好客。