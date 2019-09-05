徐永明開砲 點名國民黨的他「敵我不分可謂國賊」

2019-09-05 01:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



國民黨中常會昨日針對立院下會期，可能優先處理的「中共代理人」修法進行內部討論，國民黨副發言人黃心華轉述黨主席吳敦義說法表示，誰是中共代理人，總統蔡英文才是最大的中共代理人。對此，時代力量黨主席徐永明臉書痛批，國民黨敵我不分，胳膊外彎助北京，將成台灣人民公敵，「吳敦義作為最大在野黨主席卻沒有是非、敵我不分，可謂國賊。」

對於吳敦義認為，蔡英文搞台獨，會引來中共軍事犯台，會讓中共有機會侵占台灣，蔡英文是最大的中共代理人。徐永明表示，吳敦義不防止中國對台灣的併吞滲透，還亂扯我國元首是中共軍事犯台的理由，作為最大在野黨主席卻沒有是非、敵我不分，可謂國賊。

徐永明指出，吳敦義這種胳膊往外彎，幫北京教訓我國總統的黨主席，根本是台灣人的公敵，國民黨人應該感到丟臉，人民也會群起撻伐。