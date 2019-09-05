徐永明開砲 點名國民黨的他「敵我不分可謂國賊」
國民黨中常會昨日針對立院下會期，可能優先處理的「中共代理人」修法進行內部討論，國民黨副發言人黃心華轉述黨主席吳敦義說法表示，誰是中共代理人，總統蔡英文才是最大的中共代理人。對此，時代力量黨主席徐永明臉書痛批，國民黨敵我不分，胳膊外彎助北京，將成台灣人民公敵，「吳敦義作為最大在野黨主席卻沒有是非、敵我不分，可謂國賊。」
對於吳敦義認為，蔡英文搞台獨，會引來中共軍事犯台，會讓中共有機會侵占台灣，蔡英文是最大的中共代理人。徐永明表示，吳敦義不防止中國對台灣的併吞滲透，還亂扯我國元首是中共軍事犯台的理由，作為最大在野黨主席卻沒有是非、敵我不分，可謂國賊。
徐永明指出，吳敦義這種胳膊往外彎，幫北京教訓我國總統的黨主席，根本是台灣人的公敵，國民黨人應該感到丟臉，人民也會群起撻伐。
關於中共代理人制度、反併吞滲透和抗中反紅媒等相關修法，徐永明表示，本屆國會最後一會期一定要處理完畢，不能再繼續放任中共打手在台操弄。他呼籲，國民黨委員也必須正視問題的嚴重性、支持修法，不能因為吳敦義派人去見國台辦回來，就要杯葛反滲透併吞法制化作業，「立法委員是為台灣人民服務，不是吳敦義或北京的投票部隊」。
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