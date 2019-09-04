柯文哲民眾黨祕書長非蔡壁如 柯P幕僚證實是張哲揚

2019-09-04 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲組台灣民眾黨，黨內重要職務秘書長一職，外界都認為應該是市府顧問蔡壁如接任，但柯文哲今晚接受《蘋果新聞網》專訪，卻說相中北市府秘書長張哲揚擔任民眾黨秘書長，而柯的幕僚也證實此事。