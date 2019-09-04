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韓國瑜指收到海關陳情 海關澄清不管「雞」只管貨

2019-09-04 22:05聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天在「黑韓無極限、公平正義是底線」直播節目中解釋「鳳凰與雞」，指出收到海關陳情，指最近非法來台賣淫及打工的很多。海關澄清負責貨物通關，負責旅客證照的查驗，防止非法來台賣淫及打工屬移民署業務。

接近選舉，各部會都神經敏感，針對韓國瑜的指控海關（關務署）馬上跳出來撇清，至於究竟是否最近因免簽且查驗人力少，使非法來台賣淫及打工的很多，則未見移民署出面說明。

韓國瑜日前在談到人才外移等問題時表示，台灣人才被新加坡、香港、大陸挖走，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」被認為是失言，歧視新移民。

韓國瑜今天直播時解釋，政府現在免簽，對於所有合法進來的新住民以及海外朋友到台灣上班、打工，他都心存感激，但非法的、進到台灣準備亂搞的，這是絕對不可以的。他接到海關等第一線檢查人員陳情，現在人力不足，沒辦法一個一個盤問，最近查到很多來台灣賣淫的、非法打工的。

關務署說明，在通商口岸邊境機關包括C（Customs）指的是海關，負責貨物的通關；I（Immigration）指的是內政部移民署，負責旅客證照的查驗；Q（Quarantine）指的是衛生福利部疾病管制署、農委會動植物防疫檢疫局，分別負責旅客及動植物的檢疫；S（Security） 指的是內政部警政署航空警察局，負責旅客的安全檢查。

韓國瑜移民署海關
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