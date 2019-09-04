港府宣布撤回送中條例 時力：勿忽視另外四項訴求

2019-09-04 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



對於香港特首林鄭月娥今日下午透過影片，正式公布「撤回送中條例」，並且將委任余黎青萍與林定國入監警會，處理警民之間的衝突，但仍然不願成立獨立的調查委員會。時代力量黨中央透過臉書表示，呼籲香港政府，不應該忽視香港人所提出另外的四項訴求。

時力中央黨部表示，余黎青萍是林鄭月娥參選時的競選辦資深顧問、林定國之前則拒絕批出陳浩天的法律援助，對於林鄭委任這兩位進入監警會，對是否能夠解決目前嚴重的警民衝突，高度懷疑。

時力中央黨部呼籲香港政府，不應該忽視香港人所提出另外的四項訴求，包括「釋放被捕示威者」、「設立獨立調查委員會」、「收回暴動定義」、「盡快實行雙普選」 等，並且應該遵守中英聯合聲明，將「自由」與「法治」還給香港。