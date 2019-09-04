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蔡總統博士學歷 陳水扁：立即公開論文讓大家可自由閱覽

2019-09-04 21:15聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

台大名譽教授賀德芬舉行記者會指總統蔡英文就讀倫敦政經學院時並未繳交完整論文，且倫敦政經學院包庇蔡英文，總統府一面提出蔡總統學位證明，一面強調將對一再抹黑者提告。前總統陳水扁今天在臉書發文表示，蔡總統實不應採取刑事控告，而是立即公開博士論文。讓大家都可以自由閱覽。

陳水扁表示，蔡總統能夠在英國倫敦大學政經學院榮獲法學博士學位，不只光宗耀祖，更是個人求學生涯的最大驕傲，也是全體國人與有榮焉的台灣之光，尤其蔡總統第一次參選還自誇她以2年時間拿到博士，指導教授也認為她的博士論文可以得到2個博士學位。

扁說，為杜攸攸眾口，早日平息爭議，蔡總統實不應採取刑事控告，而是立即公開博士論文，讓大家都可以自由閱覽，對沒喝過洋墨水的他而言，也有機會瞧瞧什麼是足以榮獲2個博士學位的論文。

陳水扁表示，立法院萬年國會的末代院長梁肅戎也有日本明治大學法學博士的學位爭議，為了梁肅戎56歲榮獲的博士學位是怎麼樣唸出來的，1990年初進國會的立委謝長廷打梁打了一個月，好不熱鬧，最後則不了了之！

扁說，2008年總統大選民進黨提名候選人謝長廷主打國民黨總統候選人馬英九美國綠卡問題，馬英九辯稱他的綠卡好久沒用，早已自動失效；謝長廷則引經據典指出，依據美國法律，只有主動申請並宣誓放棄才會失效。美國在台協會（AIT）前處長楊甦棣私下告訴他「美牛進口是政治問題，馬英九的綠卡是法律問題」，馬英九還不是做了8年總統。

扁說，從2014年延續到2018年，所謂法輪功器官案也跟台北市長柯文哲如影隨行，尤其去年柯尋求連任，多少對柯不利的證據讓不少政論名嘴鐵口直斷柯死定了，結果呢？

對於博士學位被質疑，前總統陳水扁建議總統蔡英文不是去提告，是立即公開博士論文讓大...
對於博士學位被質疑，前總統陳水扁建議總統蔡英文不是去提告，是立即公開博士論文讓大家可以自由閱覽。圖／翻攝陳水扁臉書
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