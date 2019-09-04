索國外長訪台？ 外交部：適時對外說明

2019-09-04 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



太平洋友邦索羅門群島與台灣的邦交引發關注。有媒體報導，索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）規劃本周日來台訪問，可視為兩國邦交穩定的指標。

對此，外交部表示，我國與索羅門互動正常，安排索國政要訪臺的工作也一直持續進行，將俟適當時機再對外說明。

據了解，依目前規劃，索國外長預計停留5到6天；若順利成行，可為台索邦交打一劑強心針。

索國4月組成新政府後，台灣與索羅門群島的邦交產生波動。索羅門新政府日前就外交政策進行全面性研析與資料蒐集，成立跨黨派小組討論，評估與中國建交的可能性，預計本周做成報告，並送交總理。

外交部亞太司副司長張均宇日前表示，索羅門國會、民間支持台索邦誼的人仍占多數，相信索國最後會認知，維持與台灣的外交關係才是符合索羅門長遠利益。有關索國高層訪台，他表達歡迎，希望藉此針對雙邊合作、區域情勢等議題交換意見，支持兩國邦誼。

外交部也表示，台索近期互動正常，包括索國國會議長歐提（Patteson Oti）8月初率團來台參加「亞太國會議員聯合會」（APPU），總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於8月中與外交部長吳釗燮在「太平洋島國論壇」（PlF）會晤，兩國外長並簽署互免簽證協定。

在台索邦交引發關注之際，包括索羅門前總理何瑞朗（Rick Hou）、外長馬內列在內的索國內閣閣員與國會議員，日前也發表聯合聲明支持索羅門維持與台灣的邦交。