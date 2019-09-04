港府宣布撤回送中條例 國民黨：樂見

2019-09-04 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



香港行政長官林鄭月娥今天宣布，將會撤回修訂逃犯條例草案。對此，國民黨晚間表示，樂見港府拋出新的回應，期待這樣的態勢發展，可以製造更多轉圜的契機和對話的空間。

林鄭月娥傍晚透過官方管道發表電視講話，對於香港人提出的5大訴求，除了對「撤回逃犯條例修訂」予以正面回應外，其餘4項訴求則未獲回應。

國民黨副發言人黃心華表示，期待態勢發展能製造更多對話空間及轉圜契機；國民黨也再重申，反對用暴力方式處理群眾運動，期待香港能在原有的法治基礎上，加速溝通對話，讓社會回歸安定，也讓港人不再憂心。