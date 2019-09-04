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「撤回」未能緩和局勢 中大學生會長：抗爭者要5大訴求

黃之鋒拜會藍營 江啟臣：理性對談才是解鈴之鑰

2019-09-04 18:34聯合報 記者鄭媁╱即時報導

香港眾志秘書長黃之鋒，香港立法會議員朱凱迪、以及社運人士岑敖暉等人日前來台，今拜會國民黨立委江啟臣及台北市議員徐弘庭。由於香港政府稍早已宣布撤回送中條例，江啟臣表示，希望這樣的善意，是香港情勢轉向正向循環與良性互動的轉捩點。不過，香港地區與台灣間的司法互助，仍須官方討論，解決法律追訴空白區的實際問題。

江啟臣指出，香港議題該讓香港朋友親自闡述，彼此理解，不該、也不能成為特定政黨在台灣操作選舉的工具，秉持這樣的態度，他與徐弘庭一起接受香港朋友會面的請求。

江啟臣表示，在對話中，他們肯定黃之鋒與朱凱迪強調並非港獨的訴求，也理解港人對爭取普選的期望，「我們支持港人平和理性，追求一個擁有民主自由法治保障的香港，也不希望這些朋友的訴求，在任何一個國家受到選舉的操作，更歡迎這些朋友對台灣不同政黨對香港事件的看法有更全面性的接觸，我們樂見這樣的良性互動。」

江啟臣在會中強調，中華民國是主權國家，有自己的主體性，堅持兩岸和平對話是他們最基本的態度，「我們所做的，是進一步追求高品質的民主，作為香港及大陸地區的民主榜樣，促進良性互動與漸進轉型，」江也說，如果是國民黨總統候選人韓國瑜今天在場，「他也會是這樣的態度」。

江啟臣也說，會後他為來訪的青年朋友致贈豐原媽祖廟平安符，祈求他們能平安無虞，香港動盪能在智慧中有各方共贏的化解，更祈求華人世界能在繁榮穩定與自由多元中，創造新世紀的共贏共榮。

香港眾志秘書長黃之鋒，香港立法會議員朱凱迪等人，今拜會國民黨立委江啟臣及台北市議...
香港眾志秘書長黃之鋒，香港立法會議員朱凱迪等人，今拜會國民黨立委江啟臣及台北市議員徐弘庭。圖／江啟臣辦公室提供
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