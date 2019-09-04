港撤回逃犯條例 韓國瑜：聰明而正確的決定

2019-09-04 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



香港特首林鄭月娥下午宣布正式「撤回」修訂《逃犯條例》。對此，國民黨總統參選人韓國瑜表示，這是一項聰明而且正確的決定，「我希望這是彼此建立互信踏出的第一步」。

韓國瑜說，香港特區政府與遊行示威的民眾彼此不是敵人，都是命運共同體，大家應該趁這個機會坐下來談，坦誠溝通。