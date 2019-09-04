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蔡英文總統委任律師 遞狀告發賀德芬及林環牆

2019-09-04 17:39聯合報 記者林敬殷╱即時報導

總統府稍早表示，蔡英文總統委任律師連元龍、張人志今天上午正式向台北地檢署遞狀，告發賀德芬女士、林環牆先生涉嫌妨害名譽。

總統府表示，告發賀、林二人原因是，賀女士於今年8月29日召開記者會，不實指稱蔡總統「偽造論文及證書」、「用假的學位證書做副教授」，同時也公布林先生所做的書面報告，內容誣指蔡總統的學位證書是「贗品」、是「假博士」等等。賀女士所言，與林先生所述，內容均屬不實抹黑，且足以傷害總統名譽，並影響社會公信。

總統府說，在告發同時，委任律師也檢具相關事證，包括蔡總統就讀LSE的學生紀錄、口試通過通知函、校方留存原始畢業證書影本、蔡總統當年向政大申請教職的人事資料等，並也同步提供各界檢視。

總統府表示，透過這些事證，大家可以很清楚地看見，總統的論文與博士資格：經向倫敦政經學院（LSE）洽詢，請校方提供總統在LSE就學期間相關資料。在LSE提供的檔案中，即包括了總統的學生紀錄表，上面很清楚地註明，她的兩任指導教授Mr. Lazar以及Mr. Elliot，以及她的論文題目：”Unfair trade practices and safeguard actions”。LSE也提供了1984年2月所發出、蔡總統論文考試通過的正式通知書，上面也註明了同樣的論文名稱，足證當時確實提交了這本論文，並通過論文口試，LSE並提供了1984年3月所製發的畢業證書影本。以上這些，都足以證明，總統當年確實有提交論文、通過口試，取得博士資格。

總統府指出，總統府也向蔡總統當初任教的政治大學查詢1984年蔡總統申請教職的人事資料，這份公文清楚敘明「檢附蔡先生（當時教育界慣例不分男女均敬稱先生）⋯⋯博士論文三冊」，證明政大在審核蔡總統當年的資格時，蔡總統的博士論文也在審查之列，也再一次佐證當時總統確有提交博士論文。同時，教育部及政大在各自的檔案中，都留存了蔡總統1984年的博士畢業證書的影本，與LSE所提供的影本是一致的。

對於有特定人士抹黑總統以特權取得學位，總統府表示，事實上，當年台灣蔡總統並無任何公職或政黨職務，只是一名身份普通的新進學者，從教育部、政大到LSE，沒有一個單位有理由在1984年就為蔡總統護航。

總統府表示，作為總統，必須維持社會公信，這些無根據的指控，已經超越可以容忍的底限，總統府決定採取法律行動，也希望能夠就此讓荒謬的無意義質疑止息。何況，賀女士也說，要求司法介入調查，那我們就讓司法來釐清事實。

蔡英文總統委任律師連元龍、張人志今天上午正式向台北地檢署遞狀，告發賀德芬女士、林...
蔡英文總統委任律師連元龍、張人志今天上午正式向台北地檢署遞狀，告發賀德芬女士、林環牆先生涉嫌妨害名譽。在告發同時，委任律師也檢具相關事證，包括蔡總統就讀LSE的學生紀錄、口試通過通知函、校方留存原始畢業證書影本、蔡總統當年向政大申請教職的人事資料等，並也同步提供各界檢視。資料由總統府提供
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蔡英文總統委任律師連元龍、張人志今天上午正式向台北地檢署遞狀，告發賀德芬女士、林環牆先生涉嫌妨害名譽。在告發同時，委任律師也檢具相關事證，包括蔡總統就讀LSE的學生紀錄、口試通過通知函、校方留存原始畢業證書影本、蔡總統當年向政大申請教職的人事資料等，並也同步提供各界檢視。資料由總統府提供
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