羅文嘉：區域立委提名作業最後期限是918

2019-09-04 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨中執會今天通過六個艱困選區的立委徵召案，還剩下五個選區尚未提名，民進黨秘書長羅文嘉表示，提名作業最後期限是九月十八日之前，也就是在九月廿八日黨慶之前，要將七十三個區域立委選區全部就定位，不分區立委提名委員會則預計十月成立。

至於九月十八日前是否可能再與時力就區域立委提名進行協調？羅文嘉說，會盡量協調，但也不能因為協調停止前進的腳步。

羅文嘉在中執會後接受媒體提問，針對中執會今天徵召謝佩芬參選台北市第六選區（大安區）立委，與社民黨前召集人范雲目前是否還有合作的關係？他表示，民進黨這次在台北市狀況，就是現任尊重，其他選區採取自己提名，這個策略也會告訴現任之外其他友黨，他們有把這樣的理念讓范雲知道，今年和上一屆策略不同。

羅文嘉說，每個黨都有自己腳步和目標，在能整合部分盡量整合，若不能整合，也不可能拿刀、拿槍架在別人脖子。要會面隨時都可以會面，會面很容易，但難的不是會不會面，而是談的內容能否談出盡量有共識，這才是難的部分。

羅文嘉說，兩黨主席上次會面也談了關心哪些議題，但選舉還是要談選區。重點不是會不會面，而是有沒有要談的內容。要談的內容就是每個選區內容，若是不談、無法談，那還是談不出結果。

一旦與時力無法協調，有衝突的選區，及可能面臨換將的選區，是否也會在九月十八日前完成提名？羅文嘉表示肯定。