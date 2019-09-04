高雄氣爆善款藍綠攻防 顏寬恒：綠營「顧全大菊」？

2019-09-04 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



繼國民黨總統參選人韓國瑜競選總部繼日前質疑總統府秘書長、前高雄市長陳菊任內，前高雄市政府挪用高雄氣爆善款，引起藍綠攻防，韓國瑜競選辦公室副執行長、立委顏寬恒今天繼續追擊，民進黨在質疑花蓮震災善款的力道和高雄氣爆明顯有雙重標準，令人不得不質疑民進黨是否為了「顧全大菊」。

國民黨總統參選人韓國瑜競選總部日前召開記者會，質疑總統府秘書長、前高雄市長陳菊在高雄氣爆時，挪用高雄氣爆善款，質疑高雄善款是「陳菊小金庫」，陳菊透過聲明，表達氣憤遺憾，認為不該在高雄的傷口上灑鹽；高雄市前副市長、民進黨立委劉世芳回嗆，國民黨刻意隱瞞「指定捐款」合法事實，找不到不法證據還烏龍爆料。

據傳，觀光局為了因應大陸遊客減少來台，衝擊旅遊業和交通運輸業者，再砸36億元補助國內秋冬旅遊，但近日卻爆出前高雄市政府觀光局105年挪用高雄氣爆150萬元善款，到大阪推廣觀光，推廣活動只舉行3個半小時，其中高雄市與屏東縣觀光局各簡報15、10分鐘，以及拜會大阪觀光局和座談2個半小時，遭質疑是拿公務員出差旅費當豪華出國團使用。

根據報導，前高雄市政府於105年7月執行到2018月10月的「四季逍遙遊計畫」，動支善款149萬元，推出甲仙、美濃等10種輕旅行路線，但補助民眾遊玩卻沒有納入災區，更可惡的是，該計畫在去年10月，在選舉前補助民眾前往台中賞花。

顏寬恒認為，民進黨在質疑花蓮震災善款的力道和高雄氣爆明顯有雙重標準，令人不得不質疑民進黨是否為了「顧全大菊」，故意又將矛頭指向其他縣市的善款運用，刻意混淆視聽，希望他們能夠針對這個問題，給社會大眾一個合理的解釋。

顏寬恒說，善款的運用必須要用在刀口上，幫助受災戶，幫助重建家園，讓受災戶能夠回到正常生活，但絕對不能流於綁樁、招待選民，推廣觀光和招待選民，就只有一線之隔，特別是善款運用的時機和方式，不應有瓜田李下的嫌疑。