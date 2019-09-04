卓榮泰斥柯：説「討厭外省人的人」，「不要自稱綠營」

2019-09-04 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



對於台北市長柯文哲昨天受訪時，稱自己還是綠營，底色沒有改變，並說因出身228家族「討厭外省人」等語，民進黨主席卓榮泰下午在臉書發出簡短評論表示，「説『討厭外省人』的人，請不要自稱是『綠營』的，我們承擔不起！」