李逸洋指退撫基金受益率3.32% 韓競總：斤斤計較令人憂

2019-09-04 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



考試院副院長李逸洋為退撫基金績效槓上高雄市長韓國瑜，指退撫基金至今年平均受益率3.32%，而非韓國瑜堅稱的2%。韓國瑜競選總部表示，基金長期低獲利，且時有虧損是事實，軍公教實施新制時的保證是7%，勞退是8%，與其後事實都差距甚遠。近十年是介於2到3%之間。不思提振投資績效，反而斤斤計較2到3%，才令人擔憂。

考試院今舉行第十二屆就職五周年記者會，李逸洋說，外界批評退撫基金基效常引用錯誤數字，軍公教退撫基金自84年7月1日成立，最新年平均受益率數字為3.32%。韓國瑜日前兩度指責退撫基金年報酬率2%管理不善，雖然他曾出面澄清，但韓國瑜仍堅稱只有2%，希望韓不要再說錯。

李逸洋說，韓國瑜比較外行，但新北市前市長朱立倫談到退撫基金績效也稱2%讓人驚訝，朱立倫是會計學博士、曾任教台大，連專業人士也沒辦法正確掌握，讓人十分遺憾。

韓國瑜競選總部表示，現在都是政府在管理基金，但基金受益不彰，屬於長期低獲利的操作，且時有虧損是事實，軍公教實施新制時的保證是7%，勞退是8%，與其後事實都差距甚遠。近十年是介於2到3%之間，爭論這數字差異實在沒有意義。重點是國外都可以到6%，甚至更高。

韓國瑜競選總部說，因此，基金的操作營運機制就應該被檢討與受公評，進而修法改善，且應該在是所謂年金改革前的先行政策，民進黨捨本逐末，甚至退撫基金監理委員會的主委不思提振投資績效，反而斤斤計較2到3%，這才是令人擔憂。