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吳敦義：盼港府與抗爭者建立溝通管道

2019-09-04 14:27聯合報 記者鄭媁╱即時報導

香港抗爭運動愈演愈烈，國民黨主席吳敦義今下午在中常會，針對香港日益緊張的情勢提出聲明，除呼籲港府及大陸當局相互理解，早日與抗爭者找出對話破口，尋求共識；並重申國民黨堅守「一中各表的九二共識」立場。

吳敦義指出，近期香港的抗爭運動情勢緊張，已經嚴重影響香港的穩定發展，國民黨不樂見香港的情勢不可收拾，香港是有法治基礎的社會，希望香港各界即使彼此在看法、立場上有所不同，仍應以理性溝通代替暴力相向，才是化解歧見，解決爭議的根本之道。

吳敦義表示，國民黨不認同以暴力方式處理群眾運動，也反對採取激烈手段驅離民眾，希望港府加強與民眾對話，體恤民眾心中疑慮及了解民眾需求，呼籲港府當局應重視民主精神，及保障人權的普世價值，才不會造成社會更嚴重的對立。

吳敦義表示，相信愛護香港的居民一定企盼早日安定，不要再爆發衝突，國民黨希望港府與大陸當局能以互相理解的心情，儘速建立與抗爭者的溝通管道，雙方找出對話破口、尋求共識，讓爭議和平落幕，早日恢復香港的安定秩序，才有助於香港金融市場與觀光旅遊的正面發展。

吳敦義也重申，中華民國是主權獨立的國家，有國旗、國號、國軍與國法，與香港完全不同，並不能相提並論，國民黨堅決反對一國兩制，也堅決反對台獨，國民黨堅守一中各表的九二共識，這是海峽兩岸能維持和平發展的定海神針，也是國民黨一貫不變的堅定立場。

香港國民黨吳敦義
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