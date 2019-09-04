中方打壓 參與ICAO困難重重 台力拚雙邊會議

2019-09-04 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



「國際民航組織」（ICAO）今年9月將於加拿大蒙特婁舉行第40屆大會，我國自2013年應邀請，以特邀貴賓參加後，未能再度受邀參與。對此，知情人士表示，外交部將與交通部民航局繼續爭取機會參加，民航局也計畫再度組團前往大會，甚至在8月中旬致函，表達參與ICAO的意願和決心。然而，他也指出，我國參與ICAO，受到中國打壓，困難重重。

ICAO三年一度大會訂於今年9月24日至10月4日在加拿大蒙特婁總部舉行，為慶祝組織創立第75周年，第40屆活動主題訂為「ICAO2019:75 years of connecting the world」（國際民航組織2019：串連世界75年）。

然而我國自2013年9月，應ICAO理事會主席邀請，以特邀貴賓的身分參加ICAO第38屆大會，亦是我國於1971年失去聯合國席位後，首次獲得正式邀請參與ICAO會議後，2016年卻未獲邀請。

不過今年4月G7外長會議聯合公報中明文指出，ICAO應接納所有國際飛航社群的積極成員實質參與ICAO各種論壇，因政治理由排除一些成員參與，將有損飛航安全。知情人士認為，「支持台灣的訊息十分明確」。

知情人士表示，外交部和民航局已然啟動，推動我國在今年參與大會，傳達「ICAO無縫天空，台灣可以幫忙」的訴求，民航局長林國顯也於8月中旬致函ICAO理事會主席奧盧穆伊瓦‧貝納德‧阿留（Olumuyiwa Benard Aliu），並確定已收到我方信函，不過目前為止尚未得到任何回應。

同時，也有友邦的外交與交通高層為我國致函發聲。

知情人士並指出，我方除了透過致函與國際文宣發聲，民航局今年也規劃無論是否受邀都將組團前往加拿大，外交部也積極安排我團與友邦和G7等國家，在大會期間舉行雙邊會談，並舉行國際記者會，傳達我國參與的正當性和有效性。

然而，知情人士也透露，自2015年中國籍秘書長柳芳上任後，再加上ICAO法律和對外關係局局長黃解放亦是中國籍，台灣參與的機會並不樂觀，甚至經常碰到不合理的限制，例如我國人士參與相關活動或會議，在報名或換證上都會被擋。