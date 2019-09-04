柯文哲爆美沒說買M1戰車 綠委：「AIT這個人」話也當真？

2019-09-04 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨天接受廣播專訪時提到，想不通為何要買M1戰車。柯文哲說，「因為我跟AIT抱怨，怎麼會買這些，對方說，『我們又沒叫她買這個』」。對此，民進黨立委管碧玲表示，AIT不知道是誰一句話，讓柯P當作一管槍，又射了小英一下。管碧玲也問柯P，你要相信「AIT這個人」？還是相信國防部？以及一起勘查的美方人士？

管碧玲針對柯文哲的說法，提出五點意見，管表示，如果「AIT這個人」是打哈哈隨便亂說，這個人一定很驚訝：「這種話也會被當真？」！第二，如果「AIT這個人」是希望撇清責任，把出售地表最強戰車的責任壓力推出去一些，這個人一定很高興：果然不出所料，他把話放出去了！至於「AIT這個人」講的是不是真的？管說，美國在全球賣武器，不純然是買賣，而是涉及在與美國國家利益相關的區域安全架構下，區域的軍力平衡部署。

管碧玲說，尤其是台灣出售武器涉及美中台關係，把地表最強的戰車賣給台灣，會是用兒戲、用生意的眼光處理，讓小英「隨便買」「亂買」、「買錯了」嗎？答案不是很簡單嗎。

管碧玲也提到，美方出售戰車，事實上與國防部勘查了地形地物，橋樑當然最重要，首都戍衛、反登陸的部署，有一定的路徑，戰車不會趴趴走，經過什麼橋樑，其實大家很清楚。 國防部早就說明了，「陸軍已在採購前已針對台灣橋樑與道路作過測試與評估，在承受力上沒有問題」。

管碧玲也問柯P，你要相信「AIT這個人」？還是相信國防部？以及一起勘查的美方人士？

管說，其實，她七月時就在臉書說明過這件事，當時管提到，M1A2T進到我國後，確實是「法令上超重」，管也責成交通部與國防部重新檢討，如何適度放寬可以承受規格與重量的路段，讓M1A2T專案通行；也會研究這部分是否屬國防機密，如果是則依國防機密的相關規定辦理。