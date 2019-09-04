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從「背影」到「一卡皮箱」 蔡詩萍：顧立雄應該慚愧

2019-09-04 12:59聯合報 記者林文義╱即時報導

高鐵北上列車昨天拾獲一個登機箱，打開經清點後竟然有300萬元現金，高鐵追查後發現失主是立委陳明文，這300萬元是飄給兒子陳政廷到菲律賓創業開奶茶店；資深媒體人蔡詩萍戲稱，從朱自清的「背影」到陳明文的「一卡皮箱」，兩個父親的勵志故事，時代是進步了。

蔡詩萍在臉書指出，朱自清年代，火車燒媒，經常誤點，父子有機會等車時，聊聊，父親還有時間爬過月台，買幾顆橘子給兒子，兒子看到父親佝僂背影，不免眼眶泛紅。

如今，高鐵年代了，幾乎沒有誤點問題。給兒子送橘子，太文青了，不適合政治人物。不如，送現金三百萬吧！台灣高鐵又非常可靠，錢掉了，一定找得到！

從朱自清的「背影」到陳明文的「一卡皮箱」，台灣還真是給它「民主」又「進步」啊！

有時候，政治人物，撿到槍，或掉把槍，真是機運，很難講。香港反送中，一路激化，蔡英文總統的選情上漲，這是撿到連環機關槍。但，身為民進黨重要的選舉決策人士陳明文立委，可以堂而皇之，在高鐵上掉現金三百萬！

這把槍，還真不知道，會對民進黨，對蔡英文，「嗆」出怎樣的連環效應。陳的次子，跳出來，說是父親給他的生意資金。老子有辦法幫兒子創業，這是他家的事，我們外人不能說什麼！

但，我比較不懂的是，三百萬現金，放在手提箱裡，南來北往，現金來現金去，在金融線上交易，網路轉帳，如此先進的年代，陳家父子仍然信任自己手提現金的安穩，看來，金管會主委顧立雄首先應該慚愧！

父親給兒子錢，天經地義。但我們親人之間，轉個帳ATM超過三萬，有限制。銀行轉帳，50萬，就要填寫資料。麻煩嗎？為了金融秩序。應該的。於是，現金提出來，三百萬，方便多了。

蔡詩萍說，他沒見過大世面，三百萬現金對他，是筆大書目。（他最近出書《紅樓心機》，一本版稅拿它30元吧！三百萬要賣它十萬本以上！哇哦！）他只是在想，如果有三百萬，要交給晚輩，直接轉帳不是很容易嗎？既不怕被搶，也不怕遺失。

但，如果轉帳，勢必要有一些手續要完成的，不是嗎？銀行櫃台很可能要問，錢有何用途？要匯去哪裡？於是，銀行，或者，金融秩序的監管流程，必會知道金流移動軌跡。是這樣吧？顧主委！

所以，一位重要的民進黨決策人士，手提三百萬現金，說是給兒子的創業資金。但現金來去，完全不在政府鼓勵的快捷便利的線上作業系統規範內，光是這點，恐怕陳委員就很不信任我們的金融體系吧！

終至於，選舉將近，各種流言蜚語下，這三百萬的層層疑雲，說真的，就不是局外人，所能置喙了。

但，你認為，這手提箱裡，三百萬現金的「失而復得」，除了顯示台灣社會的善良風氣外，還有什麼嗎？三百萬，說真的，不是什麼巨大金額，但它「沒說出」的故事，可能很巨大！

但他最擔心的是，以後，你要孩子多唸書，唸朱自清「背影」吧！我怕他們會說，爸你別沒出息了，我要唸陳明文的「一卡皮箱」！

資深媒體人蔡詩萍。取自臉書
資深媒體人蔡詩萍。取自臉書
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