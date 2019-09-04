別讓李孟居成李明哲第二 台聯要求陸委會積極援救

2019-09-04 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居日前赴港，疑似因參與香港反送中活動而失聯，台聯組織部主任周倪安、文宣部主任潘厚勳今天赴陸委會陳情，希望陸委會針對李孟居疑似被消失、東華及東吳大學港生被拘禁無法返台就學，應提出積極研擬對策。陸委會法政處科長顏和慶表示，針對李孟居疑似失聯一事，陸委會已透過相關管道向陸方詢問李孟居下落，陸方還沒有回覆。

潘厚勳表示，李孟居在十多天前赴港，疑似因拍下反送中照片而被失蹤，被香港政府拘禁下落不明，台聯呼籲，蔡政府不要讓李孟居成為李明哲第二。周倪安提到，台灣40歲以下的年輕人不了解什麼是白色恐怖，但現在白色恐怖正在香港蔓延，香港人要了爭民主、自由不惜抗爭，由於目前香港局勢混亂，美加等22個國家也已針對香港發布旅遊警示，但台灣政府卻無積極作為，呼籲蔡政府也應該啟動旅遊警示。