別讓李孟居成李明哲第二 台聯要求陸委會積極援救
屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居日前赴港，疑似因參與香港反送中活動而失聯，台聯組織部主任周倪安、文宣部主任潘厚勳今天赴陸委會陳情，希望陸委會針對李孟居疑似被消失、東華及東吳大學港生被拘禁無法返台就學，應提出積極研擬對策。陸委會法政處科長顏和慶表示，針對李孟居疑似失聯一事，陸委會已透過相關管道向陸方詢問李孟居下落，陸方還沒有回覆。
潘厚勳表示，李孟居在十多天前赴港，疑似因拍下反送中照片而被失蹤，被香港政府拘禁下落不明，台聯呼籲，蔡政府不要讓李孟居成為李明哲第二。周倪安提到，台灣40歲以下的年輕人不了解什麼是白色恐怖，但現在白色恐怖正在香港蔓延，香港人要了爭民主、自由不惜抗爭，由於目前香港局勢混亂，美加等22個國家也已針對香港發布旅遊警示，但台灣政府卻無積極作為，呼籲蔡政府也應該啟動旅遊警示。
台聯也公開質疑台北市長柯文哲，潘厚勳表示，疑似被消失的李孟居本身其實是柯粉，李也曾一路陪著柯媽祖遶境，不過現在李孟居失聯十多天，柯是否有要求過中國立即釋放？台聯質疑，柯文哲處心積慮2020大選算計，卻對自己的支持者失聯一事，視若無睹，不聞不問，這就是柯文哲所謂的兩岸一家親？潘提到，李孟居會不會變成第二個李明哲？若中國持續抓人或不放人，政府應該提出積極對策，並提升香港的旅遊警示層級。
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